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Офис президента передал документы Меджлису о депортации крымских татар

Офис президента передал документы Меджлису о депортации крымских татар
16:13 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Замруководителя Офиса президента отметил, что это первый этап обнародования рассекреченных документов, связанных с геноцидом крымскотатарского народа.

Офис президента Украины передал Меджлису крымскотатарского народа рассекреченные документы НКВД СССР, касающиеся депортации крымских татар в 1944 году.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Месяц назад во время экспертизы, которую проводил Киевский институт судебных экспертиз, мы получили информацию и подтверждающие документы, касающиеся принудительной депортации крымских татар, тех издевательств и геноцида, который был совершен советским режимом. Президент поручил правоохранительным органам собрать и максимально систематизировать информацию, которая есть в архивах и до сих пор не была обнародована", - сказал Смирнов во время встречи с представителями Меджлиса крымскотатарского народа.

Замруководителя Офиса президента отметил, что это первый этап обнародования рассекреченных документов, связанных с геноцидом крымскотатарского народа.

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"Это ужасная история о том, как люди по 28 суток ехали без воды и без еды, об ужасных условиях труда. Это факты о том, какое количество людей за определенный промежуток времени была просто убито. Условия проживания вообще трудно назвать человеческими - люди спали в вагонах, на сырой земле, очень часто страдали тяжелыми заболеваниями и умирали", - отметил Смирнов.

Он уточнил, что рассекреченные документы датируются 1944 годом и содержат информацию о количестве людей, к которым применяли пытки.

Заместитель руководителя Офиса президента подчеркнул, что работа по поиску документов, связанных с депортацией крымских татар, будет продолжена.

"Мы будем обобщать документы, сводить в исторические каталоги, доводить до общества. Истину и правду в этом вопросе необходимо установить", - сказал Андрей Смирнов.

В свою очередь председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров поблагодарил Офис президента за обнародование документов.

"Эти документы - донесения отделов НКВД СССР. Не в первый раз мы получаем рассекреченные документы из архивов Украины, из других учреждений. Для нас это очень важно, поскольку Верховная Рада приняла постановление, которым признала насильственную депортацию крымскотатарского народа геноцидом", - отметил Чубаров.

Он сообщил, что в составе Курултая крымскотатарского народа работает комиссия по изучению последствий геноцида крымских татар.

Заместитель председателя специальной комиссии Курултая по изучению последствий геноцида крымских татар Гульнара Бекирова попросила Офис президента содействовать выдаче документов, касающихся депортации.

Смирнов также отметил, что правоохранительным органам поручено изучить факты, изложенные в таких документах.

Он добавил, что эти документы также будут опубликованы в СМИ.

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Смирнов предложил представителям Меджлиса создать совместную рабочую группу с участием экспертов Офиса президента с целью установления исторической справедливости в этом вопросе.

"Мы должны приложить усилия, чтобы найти максимальное количество документов, которые остались в архивах и являются засекреченными. Поэтому можете на нас рассчитывать", - отметил заместитель руководителя Офиса президента.

По данным Украинского института национальной памяти, в мае-июне 1944 года из Крыма в спецпоселения и лагеря депортировали 200 тысяч крымских татар. В течение года до завершения войны от голода, болезней и истощения погибли более 30 тысяч крымских татар.

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Депортация, Меджлис, Андрей Смирнов, Крымскиетатары, Офис Президента.
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