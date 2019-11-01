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Хеллоуин 2019: как празднуют День всех святых в разных уголках мира

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Хеллоуин 2019: как празднуют День всех святых в разных уголках мира
09:50 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:Костюмированные вечеринки, уличные игры, парады нечисти и фестивали духов: традиции празднования Хеллоуина в разных странах.

Хеллоуин – современный международный праздник, истоки которого берут начало в Ирландии. Празднуется он в ночь на День всех святых – с 31 октября на 1 ноября. Ранее в Европе считалось, что именно в эту ночь наступает новый год и переход к зиме.

Согласно преданию, в это время души умерших близких спускаются на землю, а вместе с ними – злые духи и нечистые силы. Чтобы отпугивать их, в домах на Хэллоуин появляется один из главных атрибутов праздника – «тыквенные лампы», а люди наряжаются в костюмы нечисти.

Ирландия – родина Хэллоуина

Сегодня принято считать, что День всех святых начали праздновать в Америке, но это не так. На самом деле это древний ирландский новый год. Кельты верили, что от того, как встретишь Хэллоуин, зависит будущее земли в целом. В случае же, если неправильно отметишь, – мир мертвых поглотит мир живых.

В этот день у ирландцев принято заканчивать работу раньше и без острой необходимости не выходить на улицу. Они верят, что за дверью царствуют мертвые. На окнах в домах выставляют свечи, а на столах – лишние приборы для усопших родственников.

Забавные поздравления и открытки с Хэллоуином 2019

Конечно же, не обходится праздник здесь без развлечений. Как и в других странах, дети по традиции наряжаются в чудовищ и пугают соседей, выманивая сладости. Не менее популярной здесь является игра «Снап-яблоко», главное правило которой – поймать висящее на веревке яблоко ртом.

Как празднуют Хэллоуин в США

Американцы начинают отмечать Хеллоуин задолго до 31 октября. Уже с середины сентября в различных американских заведениях устанавливают символизирующие праздник декорации, добавляют тематические блюда в меню. По своей популярности Хеллоуин в Америке не уступает Рождеству.

Традиций праздновать здесь День всех святых огромное количество. Костюмированные вечеринки с рассказами страшилок; различные конкурсы по вырезанию тыкв, которые еще называют светильниками Джека; многочисленные парады нечисти, самый масштабный из которых проводят в Нью-Йорке.

Лучшие поздравления в прозе на Хэллоуин 2019

Под лозунгом «шалость или сладость» американские дети в карнавальных костюмах ходят не только по домам соседей, но и заглядывают в заведения, которые с каждым годом все активнее принимают участие во всеобщем праздновании.

Кроме того, среди уличных развлечений на Хэллоуин в США популярной является игра «ловля яблок», при которой участникам со связанными руками необходимо вытащить яблоко зубами из таза с водой.

Хэллоуин в Великобритании

Ко Дню всех святых британцы проводят недели ужасов и страшилок в замках, графствах и поместьях. В некоторых из них в ночь с 31 октября на 1 ноября разрешается спуститься в подземелье в ожидании появления настоящих призраков.

В пабах и ресторанах посетителям предлагают выпить эль и поохотиться за привидениями.

Также здесь не менее популярны игра по вылавливанию яблок, костюмированные вечеринки, в ходе которых рассказывают страшные истории, вырезание тыкв и «охота» на сладости для детей.

Традиции празднования Хэллоуина в Китае

В Поднебесной в День всех святых проводят Фестиваль голодных духов. По китайской традиции, в полнолуние голодные души умерших несчастливой смертью и тех, о ком забыли, проникают в мир живых.

Чтобы как-то задобрить духов, им преподносят еду, дарят символические деньги, бумажные автомобили, виллы и украшения. Обычно их потом сжигают на ритуальном костре. Нередко по ручьям китайцы сплавляют фонарики в форме цветков лотоса и запускают небесные фонарики, которые освещают душам путь обратно.

Также в этот день в Китае перед фотографиями умерших родственников ставят воду и еду, а у окон вешают фонарики, чтобы души предков смогли навестить родных.

Празднование Хэллоуина в Мексике

День мертвых в Мексике отмечают два дня подряд – 1 и 2 ноября. На улицы выходят «восставшие из гроба мертвецы», а возглавляет их главный символ праздника – сеньора-скелет Калавера Катрина.

Готовиться к празднованию Хэллоуина мексиканцы начинают за несколько месяцев: подбирают к костюмам различные аксессуары, среди которых разнообразные шляпы и пышные разноцветные боа. Потому вовсе не удивительно, что мексиканский День мертвых похож на традиционный латиноамериканский карнавал.

Хэллоуин в Мексике – поистине веселый праздник. Здесь принято встречать души усопших с радостью. Специально для них сооружают алтари из ярких цветов, готовят множество вкусных блюд и подарков.

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