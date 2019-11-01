Скачать
Пятница, 01.11.2019
Гончарук: Я лично проверил готовность всех газовых хранилищ к зиме
Гончарук: Я лично проверил готовность всех газовых хранилищ к зиме
Генсек НАТО дал совет Украине в получении ПДЧ
Генсек НАТО дал совет Украине в получении ПДЧ
Молодой защитник Динамо начал сотрудничать с одиозным агентом
Молодой защитник Динамо начал сотрудничать с одиозным агентом
Конфеты или смерть: как украинцы праздновали Хэллоуин 2019 (Фото)
Как украинцы праздновали Хэллоуин 2019 (Фото)

Гончарук: Я лично проверил готовность всех газовых хранилищ к зиме

Гончарук: Я лично проверил готовность всех газовых хранилищ к зиме
18:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Премьер-министр обещает, что Кабмин будет жестко реагировать на любой саботаж и задержку старта отопления в городах

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил главам Днепропетровской, Львовской и Кировоградской областной государственной администрации обеспечить в полном объеме начало отопительного сезона.

"Зима близко! Правительство со своей стороны сделал все, чтобы отопительный сезон прошел вовремя и без проблем. На этой неделе я еще раз лично проверил готовность всех газовых хранилищ к зиме. У нас рекордные 21,8 млрд куб газа, работают одновременно все 11 хранилищ", - написал Гончарук на своей странице в Фейсбуке в пятницу.

Он отметил, что теперь вся ответственность за тепло в домах зимой в каждом конкретном городе лежит на местной власти.

Нафтогаз: Украина переживет зиму без транзита газа

Гончарук также напомнил, что сейчас три области имеют долги перед НАК "Нафтогаз Украины", в связи с чем, в некоторых городах отопительный сезон может начаться с задержкой.

"Поручил сегодня на селекторном совещании главам Днепропетровской, Львовской и Кировоградской областей обеспечить в полном объеме начало отопительного сезона. Жду отчет по результатам проделанной работы. Лично буду держать на контроле этот вопрос!", - сказано в сообщении.

В Украине к отопительному сезону не готов один город

Премьер-министр подчеркнул, правительство будет "жестко реагировать на любой саботаж и задержку старта отопления в городах".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кабмин, Отопительный сезон, Отопление, Алексей Гончарук.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Что скрывает ваш Android: "секретные" функции, о которых знает далеко не каждый
02 Маникюр 2019: новинки и инновации осеннего маникюра
03 Гороскоп на завтра, 1 ноября 2019: все знаки Зодиака
04 "5 столовых ложек": диета, которая многое позволяет
05 Выходные и праздники в ноябре 2019: сколько будут отдыхать украинцы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Выходные и праздники в ноябре 2019: сколько будут отдыхать украинцы
Выходные в ноябре: сколько украинцы будут отдыхать
Эксперты НАТО провели внутренний аудит Минобороны
Эксперты НАТО провели внутренний аудит Минобороны
Газ, таможня и водительские права: чего ждать украинцам в ноябре
Чего ждать украинцам в ноябре: главные изменения
WhatsApp представил новую функцию для Android
WhatsApp представил новую функцию для Android
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь