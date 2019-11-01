Гончарук: Я лично проверил готовность всех газовых хранилищ к зиме

Новости Украины:Премьер-министр обещает, что Кабмин будет жестко реагировать на любой саботаж и задержку старта отопления в городах

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил главам Днепропетровской, Львовской и Кировоградской областной государственной администрации обеспечить в полном объеме начало отопительного сезона.

"Зима близко! Правительство со своей стороны сделал все, чтобы отопительный сезон прошел вовремя и без проблем. На этой неделе я еще раз лично проверил готовность всех газовых хранилищ к зиме. У нас рекордные 21,8 млрд куб газа, работают одновременно все 11 хранилищ", - написал Гончарук на своей странице в Фейсбуке в пятницу.

Он отметил, что теперь вся ответственность за тепло в домах зимой в каждом конкретном городе лежит на местной власти.

Гончарук также напомнил, что сейчас три области имеют долги перед НАК "Нафтогаз Украины", в связи с чем, в некоторых городах отопительный сезон может начаться с задержкой.

"Поручил сегодня на селекторном совещании главам Днепропетровской, Львовской и Кировоградской областей обеспечить в полном объеме начало отопительного сезона. Жду отчет по результатам проделанной работы. Лично буду держать на контроле этот вопрос!", - сказано в сообщении.

Премьер-министр подчеркнул, правительство будет "жестко реагировать на любой саботаж и задержку старта отопления в городах".