"Этот материал сейчас недоступен": страница Портнова удалена из Facebook

Новости Украины:Facebook заблокировал страницу Андрея Портнова.

В Facebook заблокировали страницу бывшего заместителя главы АП Виктора Януковича Андрея Портнова.

Об этом в Facebook написал экс-заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин и разместил соответствующий коллаж.

Так, ссылки с официального сайта Портнова на профиль в Facebook не работают. При этом по линку указано: "Извините, этот материал сейчас недоступен. Возможно ссылка, по которой вы перешли, устарела или страница доступна для просмотра аудитории, к которой вы не принадлежите".

Как сообщалось ранее, председатель НСЖУ назвал недопустимым давление и угрозы работникам медиа со стороны бывшего заместителя главы АП Виктора Януковича Андрея Портнова

Руководство Радио Свобода/Радио Свободная Европа также осудило разглашение персональных данных сотрудников программы расследований "Схемы: коррупция в деталях", а также давление и угрозы в их адрес со стороны Портнова.

Ранее Портнов изложил в своем телеграмм-канале персональные данные водителя съемочной группы "Схем" в связи с тем, что редакция готовит расследование влияния и связей бывшего чиновника с новой украинской властью. А также пригрозил всей редакции "Схем" публикацией "их личной и персональной информации" и "анализом частной жизни и ненавязчивым сопровождением в темное время суток".