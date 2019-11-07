"Бабье лето" закончилось: в Украину идут дожди и похолодание

Новости Украины:Температура на большей части Украины в ближайшие дни снизится, ожидаются дожди.

В ближайшие сутки, 7 ноября, на территорию Украины распространится более прохладный и влажный воздух с Центральной Европы, так что температура снизится, лишь юго-восточная часть останется в теплой и сухой воздушной массе, сообщает в среду Укргидрометцентр.

В четверг ночью в Карпатском регионе и Винницкой области, днем в западных, северных, центральных (кроме Днепропетровской) и Харьковской областях небольшой дождь; температура ночью 4-9°, днем 9-15°. На остальной территории без осадков; температура ночью 8-13°, днем 15-20°.

Ночью, утром в Украине местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. В Киеве - ночью без осадков, кое-где возможен туман, днем небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8°, днем 10-12°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 07 ноября самая высокая температура днем была 15,6 в 1996г., самая низкая ночью -14,9 в 1907г.

Прогноз погоды на 7 ноября, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на четверг, 7 ноября, в городах Украины:

Ужгород – +12...+14

Львов – +11...+13

Ивано-Франковск – +12...+14

Тернополь – +11...+13

Черновцы – +12...+14

Хмельницкий – +11...+13

Луцк – +10...+12

Ровно – +11...+13

Житомир – +10...+12

Винница – +11...+13

Одесса – +17...+19

Николаев – +17...+19

Херсон – +18...+20

Симферополь – +19...+21

Кропивницкий – +14...+16

Черкассы – +12...+14

Чернигов – +11...+13

Сумы – + 11... + 13

Полтава – +13...+15

Днепр – +17...+19

Запорожье – +17...+19

Донецк – +16...+18

Луганск – +17...+19

Харьков – +15...+17

Киев – +10...+12

На 8 ноября синоптики прогнозируют ночью в западных, северных, местами в центральных и Харьковской областях, днем в Карпатском регионе дождь, а на остальной территории без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 4-9° тепла, днём 13-18°, в западных и северных областях 9-14°; на юге страны ночью 8-13°, днем 17-22°.

В Киеве - ночью дождь, днем без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9° , днем 11-13°.

Прогноз погоды на 8 ноября, фото: meteo.gov.ua

9 ноября без существенных осадков, лишь ночью в западных областях небольшой дождь. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 13-18° (8 ноября в западных и северных областях 9-14°); на юге страны ночью 8-13°, днем 17-22°.

В столичном регионе без существенных осадков, только ночью умеренный дождь. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла; днем 13-18°.

Прогноз погоды на 9 ноября, фото: meteo.gov.ua

Согласно прогнозу, в Украине в воскресенье и понедельник осадков не ожидается, лишь в западной части в течение 10 и ночью 11 ноября дожди. Температура ночью 4-10°, на побережье до 13°, днем 11-17°, в южной части 14-20°, на крайнем западе страны 8-14°. На Киевщине 10-11 ноября без осадков. Температура ночью 5-10°, днем 11-16°.

Прогноз погоды на 10 ноября, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 11 ноября, фото: meteo.gov.ua

Напомним, в понедельник, 4 ноября, в Киеве был установлен новый температурный рекорд. Так, 4 ноября после полудня в Киеве столбик термометра поднялся выше +14,9 градусов. Таким образом, был превышен максимум температуры воздуха для этого дня, зафиксированный в 1957 году.

Напомним, синоптики рассказали о погоде в ноябре. Средняя месячная температура в ноябре этого года в Украине прогнозируется на уровне от 0° до 8° тепла, что для некоторых регионов страны несколько выше средних многолетних значений. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Средняя месячная температура предполагается 0-8°, в горных районах 6-7° тепла, что в северо-западной половине страны близко к средним многолетним значениям, на остальной территории - несколько выше средних многолетних значений", - указали синоптики.