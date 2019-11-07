Скачать
Четверг, 07.11.2019
Итоги дня 6 ноября: Новый глава Харьковской ОГА и "шок" Зеленского от завода Малышева
Итоги дня 6 ноября: Новый глава Харьковской ОГА и "шок" Зеленского
В Украине вступила в силу судебная реформа Зеленского: что изменится
Вступила в силу судебная реформа Зеленского: что изменится
Камбэк года: обзор матча Динамо Загреб - Шахтер (Видео)
Камбэк года: обзор матча Динамо Загреб - Шахтер (Видео)
Приметы и обряды на 7 ноября: что категорически нельзя делать сегодня
Приметы и обряды на 7 ноября – что нельзя делать сегодня

"Бабье лето" закончилось: в Украину идут дожди и похолодание

Смотрите фото (6)
"Бабье лето" закончилось: в Украину идут дожди и похолодание
08:31 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Температура на большей части Украины в ближайшие дни снизится, ожидаются дожди.

В ближайшие сутки, 7 ноября, на территорию Украины распространится более прохладный и влажный воздух с Центральной Европы, так что температура снизится, лишь юго-восточная часть останется в теплой и сухой воздушной массе, сообщает в среду Укргидрометцентр.

В четверг ночью в Карпатском регионе и Винницкой области, днем в западных, северных, центральных (кроме Днепропетровской) и Харьковской областях небольшой дождь; температура ночью 4-9°, днем 9-15°. На остальной территории без осадков; температура ночью 8-13°, днем 15-20°.

Ночью, утром в Украине местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. В Киеве - ночью без осадков, кое-где возможен туман, днем небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8°, днем 10-12°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 07 ноября самая высокая температура днем была 15,6 в 1996г., самая низкая ночью -14,9 в 1907г.

Прогноз погоды на 7 ноября, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на четверг, 7 ноября, в городах Украины:

  • Ужгород – +12...+14
  • Львов – +11...+13
  • Ивано-Франковск – +12...+14
  • Тернополь – +11...+13
  • Черновцы – +12...+14
  • Хмельницкий – +11...+13
  • Луцк – +10...+12
  • Ровно – +11...+13
  • Житомир – +10...+12
  • Винница – +11...+13
  • Одесса – +17...+19
  • Николаев – +17...+19
  • Херсон – +18...+20
  • Симферополь – +19...+21
  • Кропивницкий – +14...+16
  • Черкассы – +12...+14
  • Чернигов – +11...+13
  • Сумы – + 11... + 13
  • Полтава – +13...+15
  • Днепр – +17...+19
  • Запорожье – +17...+19
  • Донецк – +16...+18
  • Луганск – +17...+19
  • Харьков – +15...+17
  • Киев – +10...+12

На 8 ноября синоптики прогнозируют ночью в западных, северных, местами в центральных и Харьковской областях, днем в Карпатском регионе дождь, а на остальной территории без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 4-9° тепла, днём 13-18°, в западных и северных областях 9-14°; на юге страны ночью 8-13°, днем 17-22°.

В Киеве - ночью дождь, днем без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9° , днем 11-13°.

Прогноз погоды на 8 ноября, фото: meteo.gov.ua

9 ноября без существенных осадков, лишь ночью в западных областях небольшой дождь. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 13-18° (8 ноября в западных и северных областях 9-14°); на юге страны ночью 8-13°, днем 17-22°.

В столичном регионе без существенных осадков, только ночью  умеренный дождь. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла; днем 13-18°.

Прогноз погоды на 9 ноября, фото: meteo.gov.ua

Согласно прогнозу, в Украине в воскресенье и понедельник осадков не ожидается, лишь в западной части в течение 10 и ночью 11 ноября дожди. Температура ночью 4-10°, на побережье до 13°, днем 11-17°, в южной части 14-20°, на крайнем западе страны 8-14°. На Киевщине 10-11 ноября без осадков. Температура ночью 5-10°, днем 11-16°.

Прогноз погоды на 10 ноября, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 11 ноября, фото: meteo.gov.ua

Погода на зиму 2020: синоптик удивил прогнозом

Напомним, в понедельник, 4 ноября, в Киеве был установлен новый температурный рекорд.  Так, 4 ноября после полудня в Киеве столбик термометра поднялся выше +14,9 градусов. Таким образом, был превышен максимум температуры воздуха для этого дня, зафиксированный в 1957 году.

Напомним, синоптики рассказали о погоде в ноябре. Средняя месячная температура в ноябре этого года в Украине прогнозируется на уровне от 0° до 8° тепла, что для некоторых регионов страны несколько выше средних многолетних значений. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Средняя месячная температура предполагается 0-8°, в горных районах 6-7° тепла, что в северо-западной половине страны близко к средним многолетним значениям, на остальной территории - несколько выше средних многолетних значений", - указали синоптики.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Погода, Укргидрометцентр, Мороз, Заморозки, Октябрь, Ноябрь, Туман, Прогноз погоды, Погода 7 ноября.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер чудом вырвал ничью в Загребе, Пятов заработал пенальти (Видео)
02 Динамо З 3:3 Шахтер: события матча (Видео)
03 Иванка Трамп поразила удивительным нарядом в Марокко (Фото)
04 Зеленский обсудил с Эрдоганом активизацию переговоров по свободной торговле
05 "Пострадала только рубашка": Ляшко подрался с Герусом (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Полиция: в Святошинском районе Киева взорвался автомобиль, погиб водитель
В Киеве взорвался автомобиль, погиб водитель
Курс валют на 7 ноября: Евро и доллар снова теряют позиции
Курс валют на 7 ноября: Евро и доллар снова теряют позиции
Обострение на Донбассе: за сутки ранено четверо военных
Обострение на Донбассе: ранено четверо военных
В NASA получили данные, посланные Voyager-2 из-за пределов Солнечной системы
В NASA получили данные, посланные Voyager-2 из-за пределов Солнечной системы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь