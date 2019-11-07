"Бабье лето" закончилось: в Украину идут дожди и похолодание

В ближайшие сутки, 7 ноября, на территорию Украины распространится более прохладный и влажный воздух с Центральной Европы, так что температура снизится, лишь юго-восточная часть останется в теплой и сухой воздушной массе, сообщает в среду Укргидрометцентр.
В четверг ночью в Карпатском регионе и Винницкой области, днем в западных, северных, центральных (кроме Днепропетровской) и Харьковской областях небольшой дождь; температура ночью 4-9°, днем 9-15°. На остальной территории без осадков; температура ночью 8-13°, днем 15-20°.
Ночью, утром в Украине местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. В Киеве - ночью без осадков, кое-где возможен туман, днем небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8°, днем 10-12°.
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 07 ноября самая высокая температура днем была 15,6 в 1996г., самая низкая ночью -14,9 в 1907г.
Прогноз погоды на 7 ноября, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на четверг, 7 ноября, в городах Украины:
На 8 ноября синоптики прогнозируют ночью в западных, северных, местами в центральных и Харьковской областях, днем в Карпатском регионе дождь, а на остальной территории без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью 4-9° тепла, днём 13-18°, в западных и северных областях 9-14°; на юге страны ночью 8-13°, днем 17-22°.
В Киеве - ночью дождь, днем без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9° , днем 11-13°.
Прогноз погоды на 8 ноября, фото: meteo.gov.ua
9 ноября без существенных осадков, лишь ночью в западных областях небольшой дождь. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 13-18° (8 ноября в западных и северных областях 9-14°); на юге страны ночью 8-13°, днем 17-22°.
В столичном регионе без существенных осадков, только ночью умеренный дождь. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла; днем 13-18°.
Прогноз погоды на 9 ноября, фото: meteo.gov.ua
Согласно прогнозу, в Украине в воскресенье и понедельник осадков не ожидается, лишь в западной части в течение 10 и ночью 11 ноября дожди. Температура ночью 4-10°, на побережье до 13°, днем 11-17°, в южной части 14-20°, на крайнем западе страны 8-14°. На Киевщине 10-11 ноября без осадков. Температура ночью 5-10°, днем 11-16°.
Прогноз погоды на 10 ноября, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на 11 ноября, фото: meteo.gov.ua
Напомним, в понедельник, 4 ноября, в Киеве был установлен новый температурный рекорд. Так, 4 ноября после полудня в Киеве столбик термометра поднялся выше +14,9 градусов. Таким образом, был превышен максимум температуры воздуха для этого дня, зафиксированный в 1957 году.
Напомним, синоптики рассказали о погоде в ноябре. Средняя месячная температура в ноябре этого года в Украине прогнозируется на уровне от 0° до 8° тепла, что для некоторых регионов страны несколько выше средних многолетних значений. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"Средняя месячная температура предполагается 0-8°, в горных районах 6-7° тепла, что в северо-западной половине страны близко к средним многолетним значениям, на остальной территории - несколько выше средних многолетних значений", - указали синоптики.