Директора Института рака отстранили, но в "Голосе" не питают надежд на улучшение

Новости Украины:Министерство здравоохранения отстранило директора Института рака.

Министерство здравоохранения Украины и комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования отстранили директора Национального института рака (НИР) Елену Колесник.

Об этом сообщил член комитета Ольга Стефанишина (фракция "Голос") в Facebook в четверг.

"Новое руководство Национального института рака должно быть избрано на прозрачном и открытом конкурсе. Директора Елену Колесник сегодня отстранили с должности. И.о. руководителя института назначили Андрея Лукашенко (заместителя Колесник), поэтому надежд на то, что ситуация изменится кардинально, очень мало",- написала она.

В сентябре 2019 года, Минздрав заявлял, что кадровые решения относительно руководства НИР будут приниматься по результатам аудита, который проведут в клинике.

Ранее, 16 августа, во время проведения в этом институте следственно-оперативных мероприятий правоохранители задокументировали факты вымогательства и получения врачами неправомерной выгоды у граждан, которые лечатся от онкологических заболеваний, а также от субъектов хозяйствования за победу в процедурах конкурсных торгов по закупке лекарств и медикаментов для нужд НИР.

Во время проведения санкционированных обысков в служебных помещениях Института рака и по месту жительства фигурантов была изъята документация, подтверждающая причастность врачей к противоправной деятельности.