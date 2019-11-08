Бородянский: Украина информационную войну выиграла

Новости Украины:Бородянский считает, что информационную войну Украина выиграла, но есть еще над чем работать.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский считает, что Украина выиграла информационную войны против мощной российской пропаганды, но до сих пор нам есть над чем работать.

Об этом он сказал в вечернем эфире телеканала 1+1 в четверг.

"Я считаю, что Украина информационную войну выиграла, потому что тот мощный ресурс, который есть у Российской Федерации, и применяется против нашего государства. Украина выстояла, и это благодаря во многом общественному сектору, армии и людям, которые включились очень быстро в процесс отстаивания национальных интересов",- сказал Бородянский.

По его словам, речь идет о том, что в 2014 году на восток Украины зашли вооруженные формирования другой страны. Тогда в ряде украинских городов было немало людей,которые колебались, но сейчас подавляющее большинство наших соотечественников не имеет сомнений в том, что Украина является суверенным унитарным государством, что она отстаивает свои национальные интересы.

"То есть все всё поняли", - добавил чиновник.

Одновременно Бородянский отметил, что до сих пор в защите нашего информационного поля есть пробелы. Поэтому власть будет работать над их устранением.

Так, добавил министр, на протяжении одного-двух месяцев жители оккупированных территорий смогут смотреть украинский государственный канал. Будет вещать он на русском и украинском языках.

"У нас есть четкое представление о том, каким образом все это будет происходить",- заверил представитель правительства.

Бородянский также выразил мнение о необходимости в рамках этой информационной войны запустить большую программу, которая позволит значительно усилить медиаграмотность в Украине.

"Сегодня только 8% украинцев могут понять, где фейк, а где не фейк. И мы должны научиться отличать фейк от правды. Это должно стать национальной программой обучения",- сказал министр и при этом уточнил, что такое внедрить быстро невозможно.

Все это, уверен Бородянский, поможет значительно снизить потребление украинцами манипулятивного контента.