"Температурные качели" и туман: синоптики дали прогноз на выходные

Новости Украины:Погода в Украине в пятницу, 8 ноября, будет дождливой в западных областях, температура воздуха днем местами достигнет +20 градусов.

Погода в Украине в пятницу, 8 ноября, существенно не изменится: средняя температура воздуха ожидается на уровне +9 +14 градусов. Что касается осадков, то дожди будут только на Западной Украине, а на остальной территории будет сухо.

Несколько теплее будет погода на юге, на востоке Украины и в большинстве центральных областей – +14 +20 градусов, сообщила на своей фейсбук-странице синоптик Наталья Диденко.

Ветер будет дуть с востока, северо-востока, будет слабым или умеренным.

Погода в Киеве после ночного дождя будет сухой. Температура воздуха в столице составит +11 +13 градусов.

"Если вы приготовились к дальнейшему и вполне естественному снижению температуры воздуха, захотели сладко погрустить и даже немного поплакать от осенней холодной мрачности, ничего у вас не получится. На выходных к нам снова придет потепление!" – отметила синоптик.

Прогноз погоды на 8 ноября, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на пятницу, 8 ноября, в городах Украины:

Ужгород – +12…+14

Львов – +11…+13

Ивано-Франковск – +10…+12

Тернополь – +11…+13

Черновцы – +10…+12

Хмельницкий – +11…+13

Луцк – +10…+12

Ровно – +10…+12

Житомир – +10…+12

Винница – +11…+13

Одесса – +17…+19

Николаев – +17…+19

Херсон – +18…+20

Симферополь – +17…+19

Кропивницкий – +14…+16

Черкассы – +13…+15

Чернигов – +11…+13

Сумы – +10…+12

Полтава – +14…+16

Днепр – +15…+17

Запорожье – +17…+19

Донецк – +17…+19

Луганск – +17…+19

Харьков – +15…+17

Киев – +11…+13

9 ноября ночью в западных, северных, Винницкой, Черкасской областях небольшой, местами умеренный дождь, на остальной территории днем без осадков. 10 ноября без осадков, лишь ночью на Закарпатье, днем в большинстве западных областей дождь. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 6-11° тепла, на побережье до 14°, на востоке и западе страны 4-9°; днем 13-18°, 9 ноября в южной части и местами в центральных областях 17-22°, 10 ноября в западных областях 10-15°.

В Киеве и области 9-10 ноября переменная облачность. Без осадков, лишь ночью 9 ноября небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 13-18°.

Прогноз погоды на 9 ноября, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 10 ноября, фото: meteo.gov.ua

11-12 ноября в Украине без осадков, лишь в северных, Винницкой и Черкасской областях днем 11 ноября небольшой дождь. Температура ночью 4-10°, днем 9-15°, 11 ноября на юге страны 13-19°, 12 ноября в северной части 7-13°.

В Киеве и Киевской области 11-12 ноября без осадков, лишь днем 11 ноября небольшой дождь. Температура ночью 4-9°, днем 11 ноября 9-14°, 12 ноября 7-12°.

Прогноз погоды на 11 ноября, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 12 ноября, фото: meteo.gov.ua

Напомним, в понедельник, 4 ноября, в Киеве был установлен новый температурный рекорд. Так, 4 ноября после полудня в Киеве столбик термометра поднялся выше +14,9 градусов. Таким образом, был превышен максимум температуры воздуха для этого дня, зафиксированный в 1957 году.

Напомним, синоптики рассказали о погоде в ноябре. Средняя месячная температура в ноябре этого года в Украине прогнозируется на уровне от 0° до 8° тепла, что для некоторых регионов страны несколько выше средних многолетних значений. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Средняя месячная температура предполагается 0-8°, в горных районах 6-7° тепла, что в северо-западной половине страны близко к средним многолетним значениям, на остальной территории - несколько выше средних многолетних значений", - указали синоптики.