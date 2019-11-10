Задержание Мазура: суда не будет

Новости Украины:Суда по избранию меры пресечения Мазуру не будет, активиста передали на поруки консулу.

Задержанного в Польше одного из лидеров УНА-УНСО, ветерана АТО (позывной "Тополь") Игоря Мазура передали на поруки украинскому консулу.

Об этом на своей странице в Facebook написала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Суд по избранию меры пресечения Игорь Мазур не состоится. Сотрудник Секретариата уполномоченного ВРУ по правам человека передан на поруки Генерального консула Украины в Люблине", - сообщила она.

Денисова добавила, что на время ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса Мазур будет проживать в генеральном консульстве.

Как сообщалось ранее, 9 ноября в Польше по запросу России задержан один из лидеров УНА-УНСО, ветеран войны на Донбассе Игорь Мазур (позывной "Тополь").

В Польшу он ехал по приглашению вице-спикера польского сейма Беаты Мазурек.

Запрос России об экстрадиции Мазура касается дела, в котором фигурируют также украинский экс-премьер-министр Арсений Яценюк и бывшие украинские узники Кремля Николай Карпюк и Станислав Клых, освобожденные в рамках обмена между Украиной и Россией 7 сентября.

Вице-спикер Сейма Польши Малгожата Гошевска заявила, что задержание Мазура является исключительно техническим исполнением международных соглашений и обязательств.

Сегодня, 10 ноября, Денисова сообщила, что прокуратура внесла на рассмотрение суда представление об экстрадиционном аресте Мазура. Судебное заседание должно было состояться сегодня, 10 ноября, в 10:00.