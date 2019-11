Сенцову вручили премию Магнитского (Фото)

Освобожденный из российского заключения украинский режиссер Олег Сенцов был награжден международной премией в области журналистских расследований и защиты прав человека имени Сергея Магнитского. Трансляция церемонии, которая традиционно проходит в Лондоне, велась на порталах Hermitage Capital Management — в этом инвестиционном фонде работал Сергей Магнитский, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Награда была присуждена Сенцову еще в ноябре прошлого года, однако режиссер не мог ее принять лично, находясь в плену Кремля.

Награду бывшему политзаключенному вручила дочь сенатора Джона Маккейна Меган, ее отец был посмертно награжден премией Магнитского в прошлом году.

О вручении награды Сенцову в своем Twitter написал Уильям Браудер, основатель Hermitage Capital Management и основатель премии Магнитского.

Oleg Sentsov here at the #magnitskyawards to accept the prize he received in 2018 when he was still in a Russian prison, but couldn’t accept. So moving and wonderful to have him out and here to accept his award. Congratulations Oleg! pic.twitter.com/kArNryL4xM

— Bill Browder (@Billbrowder) November 14, 2019