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Сенцову вручили премию Магнитского (Фото)

Сенцову вручили премию Магнитского (Фото)
06:20 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Украины:Сенцов получил премию имени Сергея Магнитского.

Освобожденный из российского заключения украинский режиссер Олег Сенцов был награжден международной премией в области журналистских расследований и защиты прав человека имени Сергея Магнитского. Трансляция церемонии, которая традиционно проходит в Лондоне, велась на порталах Hermitage Capital Management — в этом инвестиционном фонде работал Сергей Магнитский, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Награда была присуждена Сенцову еще в ноябре прошлого года, однако режиссер не мог ее принять лично, находясь в плену Кремля.

Награду бывшему политзаключенному вручила дочь сенатора Джона Маккейна Меган, ее отец был посмертно награжден премией Магнитского в прошлом году.

О вручении награды Сенцову в своем Twitter написал Уильям Браудер, основатель Hermitage Capital Management и основатель премии Магнитского.

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Сам Сенцов в Своем Facebook выложил фотографии с церемонии награждения.

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Премия Магнитского, присуждаемая с 2015 года, вручается за заслуги в сфере журналистских расследований и за деятельность по борьбе за права человека. 

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Сергей Магнитский, Уильям Браудер, Олег Сенцов, Премия Магнитского.
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