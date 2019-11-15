Денисова призвала Москалькову поспособствовать в оказании медицинской помощи фигуранту "дела украинских диверсантов"

Новости Украины:У Андрея Захтея ухудшилось состояние здоровья, однако надлежащей медицинской помощи ему не оказывают.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала свою российскую коллегу Татьяну Москалькову поспособствовать проведению медицинского обследования и оказанию медицинской помощи незаконно осужденному в Крыму по "делу украинских диверсантов" Андрею Захтею.

Как сообщила омбудсмен в Facebook, права Захтея, содержащегося в колонии в оккупированном Севастополе, в очередный раз нарушены.

"Согласно имеющейся информации, у Андрея Захтея сильно ухудшилось состояние здоровья, в частности обострились хронические заболевания. Он жалуется на головную боль, боли в спине в связи с травмой позвоночника и онемение рук и ног. Кроме того, есть проблемы с зубами. Однако, несмотря на имеющиеся проблемы со здоровьем, сотрудники пенитенциарного учреждения не оказывают необходимой медицинский помощи гражданину Украины", - подчеркнула она.

Как заявила Денисова, эти факты противоречат гарантированным нормам статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и пункту 22 минимальных стандартных правил обращения с заключенными от 30.08.1955, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН.

В связи с этим омбудсмен обратилась к Москальковой с просьбой принять меры для восстановления прав Захтея и оказать содействие в проведении полного медицинского обследования, по результатам которого предоставить квалифицированную медицинскую помощь.

ФСБ России в августе 2016 года заявила о задержании во временно оккупированном Крыму группы "украинских диверсантов", которые якобы готовились осуществить на полуострове теракты. Тогда были задержаны Евгений Панов, Андрей Захтей, Владимир Присич, Владимира Дудко, Дмитрий Штыбликов, Алексей Бессарабов, Глеб Шаблий, Алексей Стогний.

Позже "суд" в Крыму приговорил Штыбликова к 5 годам колонии строгого режима после того, как он заключил досудебное соглашение со следствием, то есть признал свою вину, а Дудко и Бессарабова - к 14 годам лишения свободы каждому. "Суд" также назначил каждому штраф: Дудке - в размере 350 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, а Бессарабову - в размере 300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Захтей подписал досудебное соглашение со следствием - его приговорили к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу в 220 тыс. рублей (около 105 тыс. грн).

Панова приговорили к 8 годам колонии строгого режима и этапировали в российский Омск.

7 сентября 2019 года состоялся обмен удерживаемыми гражданами между Украиной и Россией. В Украину вернулись 24 моряка, захваченных ФСБ России осенью 2018 года в районе Керченского пролива, и 11 политзаключенных, в частности, Евгений Панов.

14 ноября жена Захтея заявила, что у него обострились хронические заболевания - от гайморита начались головные боли, вследствие травмы позвоночника обострились боли в спине, от боли немеют руки и ноги, возникли проблемы с зубами, ухудшилось зрение.

В вышеупомянутых делах правозащитники фиксируют применение российскими правоохранителями незаконных методов ведения следствия и применение пыток для получения признаний.

Кроме того, правозащитники неоднократно заявляли о том, что так называемое "дело украинских диверсантов" является политически мотивированным уголовным преследованием. А сами фигуранты дел свою вину полностью отрицают.

Власти Украины отрицают обвинения Москвы и называет их провокацией российских спецслужб.