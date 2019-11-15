Скачать
Пятница, 15.11.2019
На складах в Балаклее прогремели взрывы: видео с места событий
На складах в Балаклее прогремели взрывы: видео с места событий
Милованов: Кредит на покупку земли можно будет взять под 5% годовых
Кредит на покупку земли можно будет взять под 5% годовых
Клуб УПЛ назначил нового главного тренера
Клуб УПЛ назначил нового главного тренера
На полную катушку: NASA испытало электрическую силовую установку для GateWay
NASA испытало электрическую силовую установку для GateWay

Денисова призвала Москалькову поспособствовать в оказании медицинской помощи фигуранту "дела украинских диверсантов"

Денисова призвала Москалькову поспособствовать в оказании медицинской помощи фигуранту "дела украинских диверсантов"
15:52 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:У Андрея Захтея ухудшилось состояние здоровья, однако надлежащей медицинской помощи ему не оказывают.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала свою российскую коллегу Татьяну Москалькову поспособствовать проведению медицинского обследования и оказанию медицинской помощи незаконно осужденному в Крыму по "делу украинских диверсантов" Андрею Захтею.

Как сообщила омбудсмен в Facebook, права Захтея, содержащегося в колонии в оккупированном Севастополе, в очередный раз нарушены.

"Согласно имеющейся информации, у Андрея Захтея сильно ухудшилось состояние здоровья, в частности обострились хронические заболевания. Он жалуется на головную боль, боли в спине в связи с травмой позвоночника и онемение рук и ног. Кроме того, есть проблемы с зубами. Однако, несмотря на имеющиеся проблемы со здоровьем, сотрудники пенитенциарного учреждения не оказывают необходимой медицинский помощи гражданину Украины", - подчеркнула она.

На админгранице с Крымом после ремонта открыли КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" (Фото)

Как заявила Денисова, эти факты противоречат гарантированным нормам статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и пункту 22 минимальных стандартных правил обращения с заключенными от 30.08.1955, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН.

В связи с этим омбудсмен обратилась к Москальковой с просьбой принять меры для восстановления прав Захтея и оказать содействие в проведении полного медицинского обследования, по результатам которого предоставить квалифицированную медицинскую помощь.

ФСБ России в августе 2016 года заявила о задержании во временно оккупированном Крыму группы "украинских диверсантов", которые якобы готовились осуществить на полуострове теракты. Тогда были задержаны Евгений Панов, Андрей Захтей, Владимир Присич, Владимира Дудко, Дмитрий Штыбликов, Алексей Бессарабов, Глеб Шаблий, Алексей Стогний.

Позже "суд" в Крыму приговорил Штыбликова к 5 годам колонии строгого режима после того, как он заключил досудебное соглашение со следствием, то есть признал свою вину, а Дудко и Бессарабова - к 14 годам лишения свободы каждому. "Суд" также назначил каждому штраф: Дудке - в размере 350 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, а Бессарабову - в размере 300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

США, ЕС и Украина осудили в ОБСЕ репрессии в оккупированном Крыму

Захтей подписал досудебное соглашение со следствием - его приговорили к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу в 220 тыс. рублей (около 105 тыс. грн).

Панова приговорили к 8 годам колонии строгого режима и этапировали в российский Омск.

7 сентября 2019 года состоялся обмен удерживаемыми гражданами между Украиной и Россией. В Украину вернулись 24 моряка, захваченных ФСБ России осенью 2018 года в районе Керченского пролива, и 11 политзаключенных, в частности, Евгений Панов.

14 ноября жена Захтея заявила, что у него обострились хронические заболевания - от гайморита начались головные боли, вследствие травмы позвоночника обострились боли в спине, от боли немеют руки и ноги, возникли проблемы с зубами, ухудшилось зрение.

В вышеупомянутых делах правозащитники фиксируют применение российскими правоохранителями незаконных методов ведения следствия и применение пыток для получения признаний.

В МИД Украины поприветствовали Крымскую резолюцию

Кроме того, правозащитники неоднократно заявляли о том, что так называемое "дело украинских диверсантов" является политически мотивированным уголовным преследованием. А сами фигуранты дел свою вину полностью отрицают.

Власти Украины отрицают обвинения Москвы и называет их провокацией российских спецслужб.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Людмила Денисова, Татьяна Москалькова, Андрей Захтей, Дело украинских диверсантов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Урегулирование ситуации на Донбассе: озвучена позиция Ахметова
02 Украина 1:0 Эстония: события матча (Видео)
03 Итоги дня 14 ноября: принятие Госбюджета-2020 и победа над эстонцами
04 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 16 ноября
05 В "Слуге народа" исключили из фракции двух депутатов, "кнопкодавов" оставили
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Верещук сложила полномочия представителя Кабмина в парламенте
Верещук сложила полномочия представителя Кабмина в парламенте
Туманы и дожди: прогноз погоды на 15-16 ноября
Туманы и дожди: прогноз погоды на 15-16 ноября
Верховная Рада не успела &quot;перезапустить&quot; ГБР
Верховная Рада не успела "перезапустить" ГБР
Золотой глобус 2020: известны новые амбассадоры церемонии
Золотой глобус 2020: известны новые амбассадоры церемонии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь