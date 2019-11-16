Премьер Украины надеется на дальнейшее сотрудничество со своим польским коллегой

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поздравил Матеуша Моравецкого с назначением на должность главы правительства Польши, и надеется на успешное сотрудничество между странами в дальнейшем.
"Поздравления господину Матеушу Моравецкому по случаю назначения на должность премьер-министра Республики Польша. Я рассчитываю на дальнейшее хорошее сотрудничество и укрепление стратегического партнерства Украины и Польши", - написал Гончарук на своей странице в Твиттере в субботу утром.
Gratuluję Panu @MorawieckiM z okazji powołania na stanowisko Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. Liczę na dalszą dobrą współpracę i wzmacnianie partnerstwa strategicznego and
— Oleksiy Honcharuk (@PMHoncharuk) November 16, 2019
Как сообщалось, 12 ноября президент Польши Анджей Дуда принял отставку предыдущего правительства Матеуша Моравецького, занимавшего пост с 11 декабря 2017 года.
Согласно Конституции Польши, президент увольняет правительство после отставки премьера на первом заседании Сейма после парламентских выборов.
В течение 14 дней президент назначает нового премьер-министра, который предлагает состав правительства и представляет программу действий своего Кабинета министров.
В пятницу в президентском дворце в Варшаве состоялась процедура принятия присяги новым правительством Польши.