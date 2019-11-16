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Премьер Украины надеется на дальнейшее сотрудничество со своим польским коллегой

Премьер Украины надеется на дальнейшее сотрудничество со своим польским коллегой
11:38 Сегодня Телеграф Фото: Кабмин

Новости Украины:Алексей Гончарук поздравил Матеуша Моравецкого с назначением на должность премьер-министра Польши.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поздравил Матеуша Моравецкого с назначением на должность главы правительства Польши, и надеется на успешное сотрудничество между странами в дальнейшем.

"Поздравления господину Матеушу Моравецкому по случаю назначения на должность премьер-министра Республики Польша. Я рассчитываю на дальнейшее хорошее сотрудничество и укрепление стратегического партнерства Украины и Польши", - написал Гончарук на своей странице в Твиттере в субботу утром.

Как сообщалось, 12 ноября президент Польши Анджей Дуда принял отставку предыдущего правительства Матеуша Моравецького, занимавшего пост с 11 декабря 2017 года.

Согласно Конституции Польши, президент увольняет правительство после отставки премьера на первом заседании Сейма после парламентских выборов.

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В течение 14 дней президент назначает нового премьер-министра, который предлагает состав правительства и представляет программу действий своего Кабинета министров.

В пятницу в президентском дворце в Варшаве состоялась процедура принятия присяги новым правительством Польши.

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Украина, Польша, Алексей Гончарук, Матеуш Моравецкий.
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