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СБУ завершила следствие о хищении денег топ-менеджерами "Пивденкомбанка"

СБУ завершила следствие о хищении денег топ-менеджерами "Пивденкомбанка"
13:05 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: СБУ

Новости Украины:По делу о хищении 38 млн долл. "Пивденкомбанка" сообщено о подозрении двум бывшим руководителям финучреждения.

Сотрудники СБУ завершили досудебное расследование дела о хищении топ-менеджерами ПАО "КБ "Пивденкомбанк" 38 млн долл.

Как сообщает пресс-центр СБУ, направлен в суд обвинительный акт против руководителей "Пивденкомбанка".

Следствие, которое ведется под процессуальным руководством Генпрокуратуры, обоснованно видит в действиях должностных лиц признаки преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

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"Во время досудебного следствия СБУ установила, что руководство банка разработало механизм по присвоению средств учреждения. В течение 2012-2014 годов злоумышленники незаконно передали в залог деньги банка, которые находились на корреспондентских счетах "Пивденкомбанка" в зарубежной банковской структуре для обеспечения выдачи кредита кипрской компании, связанной с ними.

После невозврата кредита, из-за противоправных действий топ-менеджмента "Пивденкомбанка", закладные 38 млн долларов США были списаны в пользу иностранного банка", - говорится в сообщении.

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"Пивденкомбанк" находится в стадии ликвидации, соответственно, возмещение клиентам украденных денег будет осуществляться за счет государства через Фонд гарантирования вкладов.

Как сообщалось ранее, в Ровенской области Служба безопасности Украины блокировала деятельность группировки, которая занималась незаконной добычей и оптовой реализацией янтаря.

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СБУ, Генпрокуратура, Хищение денег, Пивденкомбанк.
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