Давай переедем? Почему молодые украинцы съезжают от родителей

Новости Украины:Согласно опросу, каждый пятый украинец переезжает от родителей до совершеннолетия.

Чаще всего молодые украинцы съезжают от родителей в общежития после поступления в вузы или из-за свадьбы. Такие данные показали результаты опроса на OLX Недвижимость. При выборе жилья украинцы больше всего обращают внимание на расположение, цену и состояние жилья.

Согласно исследованию, 78% украинцев хотя бы один раз в жизни переезжали от своих родителей или родственников. Из них 6% делали это дважды, а 10% вернулись и сейчас живут с родителями. Чаще всего люди покидают дом именно в возрасте 18-22 года (39%).

Более того, каждый пятый съезжает, не дождавшись совершеннолетия. Чем старше человек, тем меньше шансов, что он переедет от родителей. Так, после 29 лет только 3% украинцев решают оставить свою семью.

Самый популярный вариант для первого переезда - съемное жилье (36% респондентов). 3 из 10 указали, что съехали в собственный уголок. Еще четверть впервые переезжает в общежитие, среди них большая часть - студенты (42%).

Молодежь и люди в возрасте до 45 лет во время первого переезда в 2 раза чаще решают арендовать недвижимость, чем те, кто старше. Доля таких респондентов - 38%.

Жить отдельно хотят все

3 из 4 украинцев, которые съехали и сейчас живут одни, не хотят возвращаться. Даже респонденты, которые пожили отдельно, а теперь вернулись к родителям, говорят, что хотели бы съехать - 73% ответов.

Большинство украинцев объясняют такой выбор желанием иметь личную жизнь. Респонденты также отметили, что не хотели бы возвращаться к родителям, чтобы иметь личное пространство и чувствовать независимость. А тот незначительный процент людей, которые все-таки готовы вернуться под родительское крыло, в одинаковой степени делают это из-за ощущения близости к родным и необходимости заботиться о родственниках. Сэкономить на собственном жилье или другие финансовые выгоды интересуют украинцев меньше, 15% по сравнению с 53%.

Причины переезда

Если бы люди не влюблялись и не учились, они бы жили с родителями до старости, показали результаты исследования. Именно так топ-причиной переезда стало обучение в другом городе, четверть украинцев выбрали этот вариант. Еще 21% переехали из-за бракосочетания. Тройку закрывает не менее романтическая причина - желание жить с партнером или партнершей (17%).

Мужчины немного чаще, чем женщины, начинают самостоятельную жизнь из-за желания жить с любимым человеком - 15% против 13%. Брак - более популярная причина среди женщин, 27% по сравнению с 23% мужчин. Также женщины с большей вероятностью съедут от родителей из-за обучения в другом городе - 30% против 25% мужчин. Каждый десятый украинец покидает семью, потому что хочет жить сам.