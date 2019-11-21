"Слуга - выходи!": Активисты Свободы устроили акцию под Офисом Президента

Новости Украины:Демонстранты требовали от президента отказаться от "формули Штайнмайера" и рынка земли.

Около 150 активистов ВО "Свобода" приняли участие в митинге возле Офиса президента против реализации так называемой "формулы Штайнмайера" и открытия свободного рынка земли.

Во время митинга активисты скандировали: "Слуга - выходи!".

Лидер "Свободы" Олег Тягнибок заявил, что активисты пришли к Офису президента требовать ответов на свои обращения, переданные в ОП 14 октября во время акций, посвященных Дню создания Украинской повстанческой армии.

По его словам, месяц тому назад активисты передали заместителю руководителя Офиса президента обращение, в котором выразили протест "против попытки воплотить в жизнь так называемую "формулу Штайнмайера" и принять новый закон об особом статусе Донбасса, а также "против попытки ввести так называемый "дикий рынок земли" в Украине без каких-либо обсуждений с украинским обществом".

Тягнибок заявил, что сегодня активисты намерены передать в Офис президента копии обращений ряда областных и городских советов, в которых выражается протест против реализации так называемой "формулы Штайнмайера", против пролонгации закона об особом статусе Донбасса, а тем более - против имплементации этого закона в Конституцию.

Кроме того, по его словам, активисты принесли к ОПГ обращения относительно "прекращения попыток дерибанить украинскую землю (олигархами-латифундистами)".

Тягнибок призвал власти прислушаться к требованиям украинского народа.

Также активисты принесли к зданию Офиса президента рояль. Они заявили, что оставят рояль у ОПУ как символ того, что "нельзя играть украинской землей".

Представитель Офиса президента принял обращение митингующих.

В то же время активисты заявили, что предыдущие обращения остались без ответа.