В РФ считают, что Яценюк воевал в Чечне под предводительством Мазура

Новости Украины:Россия передала Польше материалы дела на Мазура.

Россия переслала Польше материалы "чеченского дела", по которому поляки задержали гражданина Украины Игоря Мазура.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на комментарий Мазура.

"Я думаю, это те показания, которые выбиты из Николая Карпюка, Станислава Клыха, который сейчас лечится в психиатрической больнице после тех пыток; еще показания нескольких россиян, сидящих в российских тюрьмах, которые сидели за уголовные преступления, а затем через 20 лет вспомнили, что еще и "в Чечне воевали". То есть это - надуманные показания, потому что, по тем материалам, я был командиром подразделения, где служил Арсений Яценюк, братья Тягнибоки, служили ребята, которые в то время были вообще детьми - нельзя воевать в три с половиной года", - сказал он.

По словам Мазура, с этими бумагами должен ознакомиться украинский консул.

9 ноября по запросу РФ в Польше задержали одного из лидеров "УНА-УНСО" Игоря Мазура с позывным "Тополя".

В ночь на 14 ноября задержанный в Польше сотрудник Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека, один из лидеров "УНА-УНСО", ветеран войны на Донбассе Игорь Мазур вернулся в Украину.

Перед этим Мазура передали на поруки Генерального консула Украины в Люблине.

Посол Украины в Польше Андрей Дещица сообщил, что Интерпол не закрыл дело Мазура, оно "в подвешенном состоянии".