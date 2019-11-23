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Суббота, 23.11.2019
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"Для чего генерала сажать?": Хомчак не согласен с мерой пресечения Марченко

"Для чего генерала сажать?": Хомчак не согласен с мерой пресечения Марченко
17:58 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Генштаб вместе с Минобороны проверят несколько партий бронежилетов.

Генштаб не вмешивается в ход расследования, которое проводит ГБР в связи с подозрением о поставках в ВСУ некачественных бронежилетов.

В то же время, совместно с Министерством обороны, Генштаб намерен провести независимую экспертизу сразу нескольких партий этих защитных средств, которые поступали в Вооруженные Силы до и после этой "проблемной партии", рассказал начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак, который принял участие в мероприятиях в рамках заседания Военного комитета ЕС.

"Генеральный штаб никоим образом не вовлечен в это расследование, этим занимаются соответствующие ведомства. Но мы беседовали по этому поводу с министром обороны, и приняли решение заказать независимую экспертизу не только этой партии, большую часть которой уже изъяли, и которая находится где-то в Государственном бюро расследований. Планируется взять на экспертизу несколько предыдущих партий, и тех, которые поступали после указанной партии бронежилетов. Мне нужно понимать, что есть в наличии у военнослужащих, которые сейчас на войне, чем и как они защищены", - сообщил начальник Генерального штаба.

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Он отметил, что все "проблемные" бронежилеты - около 20 тысяч, - изъяты из пользования. Ажиотажа или паники по этому поводу в войсках нет, никакие жалобы на надежность бронежилетов от военнослужащих не поступали.

В то же время, генерал-лейтенант Руслан Хомчак выразил сомнение относительно меры пресечения, которая была выбрана для представителей Вооруженных Сил, которых подозревают в причастности к поставке некачественных бронежилетов.

"Убежден, что генерал, который не несет никакой общественной опасности, не должен удерживаться в камере. Слушайте, у нас выпускают кого угодно, у нас по улицам гуляет что угодно, а генерала, который, не убегает и не скрывается от следствия, взяли и закрыли в камеру. Он не бросался на людей, он никого не убивал и не сбивал, никому не угрожал - для чего генерала сажать? Неужели для того, чтобы показать, что Вооруженные Силы уже шестой год на войне, а государство даже не всегда это замечает, живет другой жизнью? Это совершенно неправильно", - заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Как сообщалось ранее, генерал-майору ВСУ, начальнику Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрию Марченко, двум его заместителям и двум начальникам отдела 5 ноября объявлено подозрении о поставках в войска некачественных бронежилетов.

В ГБР утверждают, что эти должностные лица осуществили закупку 20 тысяч некачественных бронежилетов на сумму 176 млн грн.

11 ноября Печерский суд избрал генерал-майору Марченко меру пресечения в виде содержания под стражей с правом залога в 76 млн грн.

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13 ноября суд избрал меры пресечения еще для трех подозреваемых. В частности, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Почтаренко два месяца будет находиться под стражей на гауптвахте с возможностью залога в более чем 76 млн грн. Для заместителя начальника управления Ольги Капинус и начальника отдела разработки вещевого имущества Василия Саковца избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста до 3 января 2020 года.

15 ноября Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения последнем фигуранту "дела бронежилетов" Михаилу Каморянскому в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью залога в размере 76 млн 840 тыс. грн.

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Минобороны, ВСУ, Генштаб, Дмитрий Марченко, Руслан Хомчак, Дело бронежилетов.
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