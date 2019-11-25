"Помним, не забудем": посол Германии почтила память Гандзюк (Фото)

Мы должны сделать все, чтобы жизнь и смерть Екатерины Гандзюк не стали бесполезными.
Об этом заявила посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен, передает пресс-служба посольства в Twitter.
Отмечается, что она посетила могилу убитой активистки, где заявила, это преступление не должно оставаться безнаказанным.
У Херсоні день починається тихим вшануванням пам‘яті: «Катерина Гандзюк. Пам'ятаємо. НЕ ЗАБУДЕМО!" pic.twitter.com/eU1FEuLdY0
— Посольство Німеччини (@GermanyinUA) November 25, 2019
"В Херсоне день начинается тихим почтением памяти: "Екатерина Гандзюк. Помним. Не забудем!" - говорится в посте.
Как известно, сегодня отмечается Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин и начинается неделя защиты прав человека.