"Помним, не забудем": посол Германии почтила память Гандзюк (Фото)

Новости Украины:Анка Фельдгузен посетила могилу Екатерины Гандзюк в Херсоне.

Мы должны сделать все, чтобы жизнь и смерть Екатерины Гандзюк не стали бесполезными.

Об этом заявила посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен, передает пресс-служба посольства в Twitter.

Отмечается, что она посетила могилу убитой активистки, где заявила, это преступление не должно оставаться безнаказанным.

У Херсоні день починається тихим вшануванням пам‘яті: «Катерина Гандзюк. Пам'ятаємо. НЕ ЗАБУДЕМО!" pic.twitter.com/eU1FEuLdY0 — Посольство Німеччини (@GermanyinUA) November 25, 2019

"В Херсоне день начинается тихим почтением памяти: "Екатерина Гандзюк. Помним. Не забудем!" - говорится в посте.

Как известно, сегодня отмечается Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин и начинается неделя защиты прав человека.