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Зима отменяется: в Украину идет потепление и дожди с мокрым снегом

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Зима отменяется: в Украину идет потепление и дожди с мокрым снегом
08:34 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Потепление с мокрым снегом, дождем и гололедом ожидается в Украине в ближайшие дни.

В ближайшие сутки, 27 ноября, синоптическая ситуация в Украине изменится: с юго-запада Европы начнет поступать более теплый и влажный воздух, поэтому температура немного повысится, а в юго-восточную часть страны атмосферные фронты принесут умеренные осадки, сообщает во вторник Укргидрометцентр.

В среду в южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской и Черкасской областях дождь, ночью местами с мокрым снегом, в западной части ночью, утром морось, местами туман и гололед; на остальной территории без осадков.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла; в западной и южной частях ночью около 0°, днем 3-8° тепла, на Закарпатье и в Крыму 10-12°.

В Киеве - без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 1-3° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 27 ноября самая высокая температура днем была 14,4° в 1898г., самая низкая ночью -15,1° в 1892г.

Прогноз погоды на 27 ноября, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на среду, 27 ноября, в городах Украины:

  • Ужгород – +9...+11
  • Львов – +6...+8
  • Ивано-Франковск – +5...+7
  • Тернополь – +5...+7
  • Черновцы – +5...+7
  • Хмельницкий – +3...+5
  • Луцк – +5...+7
  • Ровно – +5...+7
  • Житомир – +2...+4
  • Винница – +4...+6
  • Одесса – +5...+7
  • Николаев – +6...+8
  • Херсон – 0...+2
  • Симферополь – +8...+10
  • Кропивницкий – +3...+5
  • Черкассы – +3...+5
  • Чернигов – +2...+4
  • Суммы – 0...+2
  • Полтава – +1...+3
  • Днепр – +2...+4
  • Запорожье – +4...+6
  • Донецк – +1...+3
  • Луганск – 0...+2
  • Харьков – 0...+2
  • Киев – +1...+3

На 28 ноября синоптики прогнозируют ночью в западных, восточных, Днепропетровской и Запорожской областях мокрый снег и дождь, местами гололед, днем на западе страны небольшой, на Закарпатье и в Карпатах умеренный дождь; на остальной территории без осадков. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, на Закарпатье и побережье морей 1-6° тепла; днем 0-5° тепла, в большинстве южных и западных областей 4-9° тепла, в Одесской области и Крыму до 12°.

В Киеве - без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла.

Прогноз погоды на 28 ноября, фото: meteo.gov.ua

29 ноября ночью небольшие дожди (в северных, центральных и восточных областях с мокрым снегом), днем умеренные дожди; температура ночью 0-5° тепла, на юге до 8°, днем 2-7°, на западе и юге страны до 11° тепла.

Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с, 29 ноября в южных областях местами порывы 15-20 м/с.

В столичном регионе ночью небольшой дождь с мокрым снегом, днем умеренный дождь; температура ночью 0-5° тепла, днем 2-7°. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды на 29 ноября, фото: meteo.gov.ua

Согласно прогнозу, 30 ноября в западных и северных областях небольшой дождь с переходом в мокрый снег, температура ночью и днем 0-6° тепла; на остальной территории страны дожди, температура ночью 2-7° тепла, днем 5-11°.

1 декабря ночью местами небольшой снег, днем без осадков; температура ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в южной части ночью около 0° (в Крыму до 5° тепла), днем 2-8° тепла.

На Киевщине 30 ноября ночью небольшой дождь с переходом в мокрый снег, днем местами небольшие осадки; температура в течение суток 0-5° тепла. 1 декабря ночью местами небольшой снег, днем без осадков; температура ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

Прогноз погоды на 30 ноября, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 1 декабря, фото: meteo.gov.ua

Ждать ли снега на Новый год: синоптики уточнили прогноз погоды на праздники

Напомним, по прогнозам синоптиков, декабрь-2019 в Украине будет теплее нормы. В Восточной Европе отклонение от средней температуры в декабре ожидается в пределах 3 градусов по Цельсию.

Ожидается, что погода будет влажной и сырой, прогнозируются осадки мокрого снега с дождем. Сильные морозы не ожидаются. Специалисты не исключают, что месяц установит температурные рекорды. Похолодание и снегопады появятся во второй половине декабря.

Погода на зиму 2020: синоптик удивил прогнозом

В то же время британские метеорологи предупреждают, что в начале зимы в Украине произойдет резкое похолодание, температура упадет до -20º. А значительное потепление наступит лишь в феврале 2020 годаю

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Погода, Укргидрометцентр, Мороз, Заморозки, Октябрь, Ноябрь, Туман, Прогноз погоды, Погода 27 ноября.
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