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Делегация РФ привезла на форум ООН в Женеве крымского коллаборанта

Делегация РФ привезла на форум ООН в Женеве крымского коллаборанта
02:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:На форуме ООН в Женеве украинцы сорвали провокацию РФ с "представителем Крыма".

Представители Украины сорвали выступление на форуме ООН по вопросам меньшинств незаконно избранного в Госдуму РФ от оккупированного Крыма Руслана Бальбека, с нарушением процедур включенного в состав российской делегации.

Об этом сообщил Укринформу общественный и политический деятель, бывший постоянный представитель президента Украины в АРК Борис Бабин.

"В конце заседания по процедуре дают слово дипломатам делегаций, желающим высказаться. И тут вместо российского дипломата начал выступать "депутат Госдумы" Руслан Бальбек, который выплеснул поток российской пропаганды. Украинский дипломат по процедуре начал возражать против выступления Бальбека, подчеркивая, что это фейковый делегат, он нарушает резолюции ГА ООН и вообще не имеет права представлять Россию. А я, в рамках общепринятых парламентских процедур, не нарушая правил, начал громко стучать по столу, портя выступление коллаборациониста "на картинку" и заглушая его слова", - отметил Бабин.

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По его словам, в результате выступление Бальбека было сорвано - и "только настойчивость председательствующей позволила ему скороговоркой что-то там договорить".

"Россияне злоупотребляли процедурой. Мало того что неправомерно включили Бальбека в свою официальную делегацию, так еще и дали выступать с пропагандистской речью вместо своего дипломата - в нарушение регламента", - подчеркнул эксперт.

По его убеждению, россияне целый день готовили эту провокацию с Бальбеком, от которого не отходили ни на минуту: "Даже в туалет, наверное, вместе ходили, опекали его, чтобы никто вдруг не обидел".

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При этом Бабин выразил сомнения относительно беспристрастности председательствующей на заседании, одной из экспертов ООН, которая, как создавалось впечатление, "подыгрывала россиянам".

"Например, когда я привлек внимание зала к фейковости российской делегации и присутствию в ее креслах "общественных деятелей" - председательствующая не удержалась и посоветовала мне "не накалять обстановку". Также она проигнорировала попытки наших дипломатов апеллировать к "крымским" резолюциям Генассамблеи ООН и регламенту. Более того, председательствующая сказала, что "ничего не знает ни о каких нотах" относительно фейковости делегации РФ на форуме, которые направляло постпредство Украины в Женеве и о каких попытался напомнить украинский дипломат", - рассказал Бабин.

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По словам эксперта, в целом во время заседания форума в четверг в сторону Украины российская сторона сделала ряд выпадов.

"Очевидно, что россияне не жалеют ни средств, ни ресурсов на такие вещи. И они будут это делать и впредь. Нам надо думать, как этому противодействовать. Одних дипломатов мало на таких мероприятиях, нужно обеспечивать присутствие экспертов и представителей гражданского общества для прекращения многочисленных провокаций, потому что россияне очень наглые и злоупотребляют правилами, подкупают и запугивают чиновников", - убежден Борис Бабин.

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Россия, ООН, Оккупированный Крым, Руслан Бальбек, Борис Бабин.
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