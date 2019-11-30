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Суббота, 30.11.2019
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Украинцы предложили Зеленскому запретить іPhone

Украинцы предложили Зеленскому запретить іPhone
21:56 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:Украинцы призвали Зеленского приравнять iРhone к "колорадской ленте".

Украинцы обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом запретить деятельность компании Аpplе в Украине, вывезти имеющуюся продукцию из страны и приравнять іРhone к "колорадской ленте". Соответствующая петиция №22/079808-эп размещена на сайте главы государства, передает УНН.

"Компания Аpple поддержала оккупацию Крыма, определив его территорией России в своих приложениях. Требую немедленно запретить их деятельность в Украине, запретить их продукцию, ее ввоз и имеющуюся. Приравнять iРhone к колорадским лентам! Создать государственную программу по утилизации имеющейся у населения продукции с возмещением средств. Прошу поддержки и максимального распространения! Вместе к победе! Слава Нации!" — говорится в тексте петиции.

Сейчас петиция набрала 143 голоса из 25 тыс. необходимых. Сбор подписей продлится еще в течение 92 дней.

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Напомним, посольство Украины в США безотлагательно обратилось к руководству американской компании Apple с призывом исправить некорректное обозначение Крыма как части России в приложениях компании. Так, министерство финансов США, информированное украинской стороной относительно некорректного обозначения Крыма как части России в приложениях компании Apple, будет осуществлять оценку, попадают ли действия компании под действующий санкционный режим США.

В свою очередь, американская корпорация Apple начала проводить анализ определения спорных территорий на фоне ситуации с обозначением оккупированного Крыма в приложении "Погода" на территории России.

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Apple, iPhone, Петиция, Владимир Зеленский, Оккупированный Крым.
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