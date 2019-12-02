Скачать
Понедельник, 02.12.2019
Тарифы на тепло снизят почти на половину: Зеленский заинтриговал "интересным решением"
Тарифы на тепло снизят почти на половину: Зеленский заинтриговал "интересным решением"
Стрельба в Киеве: депутату Соболеву дали охрану
Стрельба в Киеве: депутату Соболеву дали охрану
Промоутер Усика: Чисора дал согласие на бой с Александром
Промоутер Усика: Чисора дал согласие на бой с Александром
На волне успеха: "Холодное сердце 2" установил очередной рекорд
На волне успеха: "Холодное сердце 2" установил очередной рекорд

Украинская Википедия бьет рекорды посещаемости второй месяц подряд

Украинская Википедия бьет рекорды посещаемости второй месяц подряд
19:13 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Украинская Википедия бьет рекорды посещаемости, а российская - теряет популярность.

Популярность российской Википедии среди мировой аудитории за год упала на 5%. За это же время посещаемость украинской возросла на 10%.

Такие данные привел Юрий Пероганич, гендиректор Ассоциации предприятий информационных технологий Украины и основатель ОО "Викимедиа Украина", сообщает в понедельник MediaSapiens.

Как отмечает издание, украинская Википедия бьет рекорды посещаемости второй месяц подряд. Так, по данным Пероганича, в ноябре месячное количество просмотров страниц достигло 74,3 млн.

"Средняя посещаемость в ноябре составила 2,47 млн просмотров за день, 103 тыс. просмотров в час, 1719 в минуту или 29 просмотров каждую секунду", - заявил он.

Россия теряет популярность среди заробитчан из Восточной Европы

Таким образом, предыдущий рекорд, установленный месяц назад, превышен на 2,97 млн просмотров.

По словам Пероганича по сравнению с ноябрем прошлого года рост составил +10%, а за трехлетний период популярность украинской Википедии возросла на 33%. Поскольку ноябрь - пиковый месяц посещаемости, поэтому следующий рекорд наиболее вероятен ровно через год, прогнозирует он.

"Количество уникальных устройств, с которых просматривали Википедию, в ноябре составило 12 386 155 шт., это на 18% больше, чем в ноябре 2018 года. Доля мобильных устройств возросла за год с 60,9% до 64,1%, а их число - на 19,7%. Соответственно, доля настольных систем упала с 39,1% до 35,9%, хотя их количество тоже за год возросло, однако значительно меньше, всего на 4,4%. 62,0 млн, или 83% от общего числа просмотров, осуществлено с территории Украины, 3% - с территории США, 1,3% - с территории РФ, 1,2% - с территории Польши", - добавил он.

Туск: Поддержка Украины - в собственных интересах Европы

В то же время, как заявил Пероганич, ссылаясь на статистический сервер Википедии, популярность российской версии Википедии падает.

"Популярность российской Википедии за год упала на 5%. За это время популярность украинской возросла на 10%", - отметил он.

Так, общая месячная посещаемость российской Википедии за год упала с 871 до 828 млн, или на 42 млн (-4,9%). При этом посещаемость российской Википедии с территории России упала за это время с 520 млн до 504 млн (-3,1%), а с территории Украины - со 114 млн до 110 млн просмотров (-3,6%).

Посол Венгрии об образовании на Закарпатье: Дети ни на венгерском, ни на украинском говорить не будут

Он также отметил, что еще год назад, в ноябре 2018-го, популярность российской Википедии на территории Украины превосходила популярность украинской на 96% (114 млн просмотров российской и 58 млн - украинской).

Однако в ноябре 2019 года российскую Википедию просматривали с территории Украины только на 77% чаще, чем украинскую (110 млн просмотров российской и 62 млн - украинской), заметил Пероганич.

"Тенденция сокращения популярности российской Википедии как в мире, так и в Украине очевидна", - подчеркнул он.

"Зрады не будет": Зеленский перед "нормандским саммитом" записал видеообращение к народу

По данным Пероганича, общая месячная посещаемость украинской Википедии за год возросла с 67,6 млн страниц в ноябре 2018 года до 74,3 млн страниц в ноябре 2019-го (+10%).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Украинский язык, Википедия, Юрий Пероганич.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украину идет мокрый снег и гололед: прогноз погоды на неделю
02 Появилось видео вечного шторма Гектор, снятое из космоса (Видео)
03 Министр энергетики рассказал о тарифах на газ для населения
04 В Украине пересчитали прожиточный минимум и пенсии
05 Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 3 декабря
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Япония купит остров для ВВС США
Япония купит остров для ВВС США
Юнкер: ЕС следит за ситуацией со СМИ в Украине
Юнкер: ЕС следит за ситуацией со СМИ в Украине
Карпаты засыпало 15-сантиметровым снегом (Фото)
Карпаты засыпало 15-сантиметровым снегом (Фото)
Большой шаг вперед: создана технология, которая сможет предвидеть многие проблемы заранее
Большой шаг вперед: создана технология, которая сможет предвидеть многие проблемы заранее
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь