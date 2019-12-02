Новости Украины:Украинская Википедия бьет рекорды посещаемости, а российская - теряет популярность.

Популярность российской Википедии среди мировой аудитории за год упала на 5%. За это же время посещаемость украинской возросла на 10%.

Такие данные привел Юрий Пероганич, гендиректор Ассоциации предприятий информационных технологий Украины и основатель ОО "Викимедиа Украина", сообщает в понедельник MediaSapiens.

Как отмечает издание, украинская Википедия бьет рекорды посещаемости второй месяц подряд. Так, по данным Пероганича, в ноябре месячное количество просмотров страниц достигло 74,3 млн.

"Средняя посещаемость в ноябре составила 2,47 млн просмотров за день, 103 тыс. просмотров в час, 1719 в минуту или 29 просмотров каждую секунду", - заявил он.

Таким образом, предыдущий рекорд, установленный месяц назад, превышен на 2,97 млн просмотров.

По словам Пероганича по сравнению с ноябрем прошлого года рост составил +10%, а за трехлетний период популярность украинской Википедии возросла на 33%. Поскольку ноябрь - пиковый месяц посещаемости, поэтому следующий рекорд наиболее вероятен ровно через год, прогнозирует он.

"Количество уникальных устройств, с которых просматривали Википедию, в ноябре составило 12 386 155 шт., это на 18% больше, чем в ноябре 2018 года. Доля мобильных устройств возросла за год с 60,9% до 64,1%, а их число - на 19,7%. Соответственно, доля настольных систем упала с 39,1% до 35,9%, хотя их количество тоже за год возросло, однако значительно меньше, всего на 4,4%. 62,0 млн, или 83% от общего числа просмотров, осуществлено с территории Украины, 3% - с территории США, 1,3% - с территории РФ, 1,2% - с территории Польши", - добавил он.

В то же время, как заявил Пероганич, ссылаясь на статистический сервер Википедии, популярность российской версии Википедии падает.

"Популярность российской Википедии за год упала на 5%. За это время популярность украинской возросла на 10%", - отметил он.

Так, общая месячная посещаемость российской Википедии за год упала с 871 до 828 млн, или на 42 млн (-4,9%). При этом посещаемость российской Википедии с территории России упала за это время с 520 млн до 504 млн (-3,1%), а с территории Украины - со 114 млн до 110 млн просмотров (-3,6%).

Он также отметил, что еще год назад, в ноябре 2018-го, популярность российской Википедии на территории Украины превосходила популярность украинской на 96% (114 млн просмотров российской и 58 млн - украинской).

Однако в ноябре 2019 года российскую Википедию просматривали с территории Украины только на 77% чаще, чем украинскую (110 млн просмотров российской и 62 млн - украинской), заметил Пероганич.

"Тенденция сокращения популярности российской Википедии как в мире, так и в Украине очевидна", - подчеркнул он.

По данным Пероганича, общая месячная посещаемость украинской Википедии за год возросла с 67,6 млн страниц в ноябре 2018 года до 74,3 млн страниц в ноябре 2019-го (+10%).