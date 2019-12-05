Штрафы за "евробляхи": в Раде приняли важное решение

Новости Украины:Верховная Рада приняла в 1-м чтении законопроект об отсрочке штрафов за нарушения ввоза "евроблях" до 2020г.

Рада приняла в первом чтении чтении законопроект №2288 об отсрочке штрафов за нарушения ввоза "евроблях" до 31 декабря 2019 года.

Законопроект в первом чтении поддержали 311 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Народные депутаты также договорились сократить сроки подготовки документа ко второму чтению.

Напомним, ранее по итогам заседания правительства, было решено не применять штрафных санкций для владельцев автомобилей на иностранном регистрации до 1 января 2020 года.

12 сентября Верховная Рада отсрочила на 90 дней введение штрафов за нарушение правил ввоза авто за таможенную территорию Украины.

По самым скромным оценкам, в Украине остается более 300 тыс таких транспортных средств.

Напомним, Кабинет министров отложил введение штрафов для владельцев нерастаможенных авто на еврономерах до 1 января 2020 года.