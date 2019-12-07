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Порошенко: Вече на майдане собирается в поддержку Украины

Порошенко: Вече на майдане собирается в поддержку Украины
13:11 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:Пятый президент Петр Порошенко заявил, что вече "Красные линии" на Майдане Независимости соберется в поддержку и защиту Украины, а не протеста.

В Воскресение на Майдане Независимости пройдет вече "Красные линии", которое будет проходить в поддержку Украины, а не против власти и в частности Владимира Зеленского. Такое заявление сделал экс-президент Украины Петр Порошенко во время телемарафона "Красмные линии", сообщает пресс-служба "Европейской солидарности". 

"Вече, которое собирается на Майдане в 13:00 в воскресенье - это не протестное вече. Это вече поддержки Украины. Для того, чтобы Россия, Франция, Германия услышали - мы за эти" красные линии "не выйдем. Мы четко знаем, что нужно Украине ", - подчеркнул Порошенко. 

Петр Порошенко акцентировал внимание на том, что отсутствие результатов по переговорам в "нормандском формате" не станет катастрофой. 

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"Ничего страшного. Возвращайтесь в Украину, объединяйте нацию, стройте армию, развивайте государство", - подчеркнул он.

Кроме этого, Порошенко очень критично отнесся к идее построить стену на линии соприкосновения. 

"Какую стену? Стену, когда Украина сама отказывается от своих территорий. К чему это приведет? К отмене санкций против России, ведь это Украина отказалась. Мой совет - стройте стену на границе с Российской Федерацией. Она вам понадобится, по крайней мере до тех пор, пока действующее руководство будет у руля РФ ", - подчеркнул пятый президент.

Как сообщили в Нацполиции, 8-9 декабря в Киеве, во время проведения акции "Красные линии", ожидается несколько десятков тысяч человек. 

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В ведомстве заявили, что наблюдать за правопорядком на акции будет порядка трех тысяч полицейских. 

"МВС Украины призывает всех участников массовых акций проводить их мирно и соблюдать закон", - отмечается в сообщении.

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Киев, Майдан Независимости, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Нормандский формат, Вече "Красные линии".
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