Новости Украины:Пятый президент Петр Порошенко заявил, что вече "Красные линии" на Майдане Независимости соберется в поддержку и защиту Украины, а не протеста.

В Воскресение на Майдане Независимости пройдет вече "Красные линии", которое будет проходить в поддержку Украины, а не против власти и в частности Владимира Зеленского. Такое заявление сделал экс-президент Украины Петр Порошенко во время телемарафона "Красмные линии", сообщает пресс-служба "Европейской солидарности".

"Вече, которое собирается на Майдане в 13:00 в воскресенье - это не протестное вече. Это вече поддержки Украины. Для того, чтобы Россия, Франция, Германия услышали - мы за эти" красные линии "не выйдем. Мы четко знаем, что нужно Украине ", - подчеркнул Порошенко.

Петр Порошенко акцентировал внимание на том, что отсутствие результатов по переговорам в "нормандском формате" не станет катастрофой.

"Ничего страшного. Возвращайтесь в Украину, объединяйте нацию, стройте армию, развивайте государство", - подчеркнул он.

Кроме этого, Порошенко очень критично отнесся к идее построить стену на линии соприкосновения.

"Какую стену? Стену, когда Украина сама отказывается от своих территорий. К чему это приведет? К отмене санкций против России, ведь это Украина отказалась. Мой совет - стройте стену на границе с Российской Федерацией. Она вам понадобится, по крайней мере до тех пор, пока действующее руководство будет у руля РФ ", - подчеркнул пятый президент.

Как сообщили в Нацполиции, 8-9 декабря в Киеве, во время проведения акции "Красные линии", ожидается несколько десятков тысяч человек.

В ведомстве заявили, что наблюдать за правопорядком на акции будет порядка трех тысяч полицейских.

"МВС Украины призывает всех участников массовых акций проводить их мирно и соблюдать закон", - отмечается в сообщении.