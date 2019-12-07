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Суббота, 07.12.2019
Пожар в Одессе: 8 декабря в Украине объявлено днем траура
Пожар в Одессе: 8 декабря в Украине объявлено днем траура
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Пожар в Одессе: 8 декабря в Украине объявлено днем траура

Пожар в Одессе: 8 декабря в Украине объявлено днем траура
22:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:В Украине 8 декабря объявлено днем траура по жертвам пожара в Одесском колледже.

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом объявил 8 декабря днем траура с целью чествования памяти погибших в результате произошедшего 4 декабря пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

"1. Объявить в Украине 8 декабря 2019г днем траура. 2. В день траура на всей территории Украины: приспустить Государственный флаг Украины на зданиях и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций; отменить развлекательно-концертные мероприятия, внести соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач", - говорится в тексте указа №892/2019 от 7 декабря, обнародованном в субботу вечером на сайте главы государства.

Как сообщалось ранее, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса произошел пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м. В этом угловом здании находились 19 различных организаций, учреждений.

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Сразу после пожара стало известно о гибели 16-летней студентки, вечером 5 декабря под завалами была обнаружена погибшая женщина-преподаватель, 6 декабря – еще две жертвы, в ночь на 7 декабря – один человек.

В результате пожара пострадали более 30 человек.

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По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются две версии возгорания - аварийная работа электрооборудования и умышленный поджог. Готовится подозрение двух фигурантам.

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Одесса, Пожар, Владимир Зеленский.
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