Денисова просит Москалькову помочь в оказании помощи крымским татарам Абсеитову и Абильтарову

Новости Украины:Людмила Денисова заявила, что незаконно осужденным крымским татарам необходима медицинская помощь.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призывает российского омбудсмена Татьяну Москалькову помочь в оказании медицинской помощи незаконно удерживаемым двум крымским татарам Зеври Абсеитову и Рустему Абильтарову.

Об этом украинский омбудсмен сообщила в социальной сети Facebook.

"Крымским татарам Зеври Абсеитову и Рустему Абильтарову, которых незаконно удерживают в "ФКУ ИК 1 УФСИН России по Ставропольскому краю" нужна медицинская помощь", - написала Денисова.

В частности, по ее информации, Абсеитов "имеет проблемы с зубами и почками, а также гипертонию II степени, которая без постоянного медицинского контроля может вызвать инсульт".

Кроме того, Абильтаров "имеет хронические заболевания - пиелонефрит и ревматоидный артрит". Кроме того, ранее он перенес микроинфаркт миокарда.

"Несмотря на существующие проблемы со здоровьем, в нарушение международных стандартов содержания лиц, осужденных к лишению свободы, медицинские работники не оказывают надлежащую помощь нашим согражданам. В неотложном порядке обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой принять срочные меры с целью восстановления прав граждан Украины, а именно: способствовать проведению полного медицинского обследования, по результатам которого предоставить им необходимую медицинскую помощь", - подчеркнула Денисова.

Также она отметила, что Абсеитов и Абильтаров были осуждены Северо-Кавказским окружным военным судом РФ на 8,9 лет колонии строгого режима за вроди бы участие в запрещенной на территории РФ религиозной организации "Хизб ут-Тахрир".

Напомним, защита крымского татарина Энвера Сейтосманова намерена обжаловать приговор Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону, который назначил ему наказание в виде лишения свободы на 17 лет с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.