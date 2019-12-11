Зеленский нашел замену Кривоносу

Новости Украины:Президент назначил заместителя министра обороны главой комиссии, которую возглавлял Кривонос.

Президент Владимир Зеленский назначил заместителя министра обороны Александра Полищука председателем Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля и внес изменения в положение об этой комиссии.

Соответствующий указ №896/2019 опубликован на сайте главы государства.

"Назначить Полищука Александра Николаевича - заместителя министра обороны Украины - председателем Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля", - говорится в документе.

Президент также поручил Полищуку в двухнедельный срок представить предложения по персональному составу Межведомственной комиссии.

Кроме того, Зеленский внес изменения в положение об указанной комиссии, согласно которым ее членами являются представитель комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки; представитель ОП, а также по должности: первый заместитель или заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, министра обороны; председатель Государственной службы экспортного контроля; первый заместитель или заместитель председателя Государственной таможенной службы, председателя Государственного космического агентства, председателя СБУ, председателя Службы внешней разведки Украины, начальник ГУР Министерства обороны, генеральный директор Укроборонпрома.

Указом сообщается, что заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует более половины ее состава.

Как сообщалось ранее, 29 ноября Президент Владимир Зеленский уволил заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса от исполнения обязанностей председателя межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства и вывел его из состава межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

Кривонос был назначен председателем этой комиссии в апреле 2019 года.