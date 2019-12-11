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Федоров о "Государстве в смартфоне": Мы хотим, чтобы в течение следующего года услуг были сотни

Федоров о "Государстве в смартфоне": Мы хотим, чтобы в течение следующего года услуг были сотни
19:40 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Украины:В Минцифре хотят обновлять функционал приложения "Дія" с частотой раз в неделю-две.

Министерство цифровой трансформации планирует в ближайшее время запускать государственные услуги в электронном формате с частотой раз в неделю или две.

Об этом на брифинге заявил вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров, презентуя запуск в тестовом режиме услуг электронного водительского удостоверения и электронного техпаспорта.

"Мы параллельно работаем над этим. Это электронный студенческий, также мы работаем над изменением места регистрации… Мы планируем каждую неделю, каждые две недели, раз в две недели делать новый релиз и выпускать новые услуги… Мы хотим, чтобы в течение следующего года этих услуг в смартфоне были сотни", - сказал он.

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По словам Федорова, при разработке первых двух услуг была создана необходимая IT-архитектура, с помощью которой можно легко масштабировать запуск других услуг, поэтому в дальнейшем все будет зависеть от сотрудничества с министерствами.

Как сообщалось ранее, Министерство цифровой трансформации ранее заявило, что намерено запустить портал цифрового государства "Дія" ("Государство в смартфоне"), который будет сочетать в едином электронном формате все услуги, которые государство предоставляет гражданам и бизнесу. В министерстве заявили, что в течение пяти лет переведут оказание всех услуг в цифровой формат, а за три года Украина войдет в ТОП-3 стран в сфере открытых данных в мире.

Мобильное приложение "Государство в смартфоне" планируют представить в декабре.

В Минцифры анонсировали запуск "первой услуги в государстве без чиновника вообще"

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал реализацию программы "Государство в смартфоне" одной из самых приоритетных для правительства.

С 16 декабря в тестовом режиме запускаются услуги электронного водительского удостоверения и электронного техпаспорта.

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ДИЯ, Михаил Федоров, Минцифры, Государстве в смартфоне.
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