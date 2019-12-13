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Фигуранта "дела бронежилетов" отправили под домашний арест

Фигуранта "дела бронежилетов" отправили под домашний арест
00:37 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Еще одного фигуранта “дела бронежилетов” отпустили под домашний арест.

Апелляционный суд города Киева изменил меру пресечения фигуранту "дела бронежилетов", начальнику управления контроля качества ГУ развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Михаилу Каморянському с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Во время выступления Каморянский так же, как и первый заместитель начальника упомянутого управления Сергей Почтаренко, заявил, что не признает вину, поскольку всегда действовал в пределах своих полномочий и законы Украины не нарушал.

"Судебное заседание длилось около часа, и судья, заслушав позиции стороны защиты и стороны обвинения, принял решение отправить Михаила под домашний арест. Мы надеемся, что в конечном итоге будет честный приговор ", - сказал представитель Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Сергей Мисюра.

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Как сообщалось ранее, 5 ноября генерал-майору ВСУ, начальнику Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрию Марченко, двум его заместителям и двум начальникам отдела объявлены подозрения в поставках в войска некачественных бронежилетов.

В ГБР утверждают, что эти должностные лица совершили закупку 20 тысяч некачественных бронежилетов на сумму 176 млн грн.

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11 ноября Печерский суд избрал генерал-майору Марченко меру пресечения в виде содержания под стражей с правом залога 76 млн грн.

13 ноября суд избрал меры еще для трех подозреваемых. В частности, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Почтаренко два месяца будет находиться под стражей на гауптвахте с возможностью залога более 76 млн грн. Для заместителя начальника управления Ольги Капинус и начальника отдела разработки вещевого имущества Василия Саковца избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста до 3 января 2020 года.

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15 ноября Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения последнем фигуранту "дела бронежилетов" Михаилу Каморянскому в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью залога в размере 76 млн 840 тыс. грн.

11 декабря, Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения первому заместителю начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Сергею Почтаренко с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

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Суд, Дело бронежилетов, Михаил Каморянський.
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