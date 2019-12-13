На новогодние праздники будут курсировать дополнительные поезда

Новости Украины:"Укрзализныця" уже назначила 26 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники.

На новогодние и рождественские праздники "Укрзализныця" назначила 26 дополнительных поездов и дополнительные рейсы круглогодичных, 7 поездам продлен маршрут. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Кроме того, для семи поездов был продлен маршрут. Назначенные поезда будут курсировать в период с 20 декабря 2019 года по 14 января 2020 года.

"В целом благодаря этим поездам Укрзализныця предложит своим клиентам дополнительно около 300 тыс. мест. Больше всего рейсов - 15 - предназначено для Западной Украины, именно это направление пользуется наибольшим спросом в зимний период", - говорится в сообщении.

Полный перечень назначенных поездов можно посмотреть по ссылке.

Напомним, член правления Укрзализныци Марчин Целеевский заявил, что в компании разрабатывают систему скидок на билеты на поезда Интерсити в случае их приобретения заранее.

Укрзализныця увеличит стоимость билетов на проезд в своих поездах на 22%. Увеличение цен будет происходить постепенно с марта 2020 года по январь 2021 года.