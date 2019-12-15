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В Украину везут Вифлеемский огонь мира

В Украину везут Вифлеемский огонь мира
10:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Вифлеемский огонь мира сегодня прибудет в Украину.

Вифлеемский огонь мира 15 декабря прибудет в Украину прямым авиарейсом Вена-Киев.

Об этом в Facebook сообщает Пласт - украинский скаутинг.

"Несколько часов назад в Вене состоялась передача Вифлеемского огня мира! Скауты мира, в том числе и пластуны получили Огонь ... Уже сегодня прямым авиарейсом Вена-Киев Огонь попадет в Украину. А потом - он попадет и к украинцам: церкви, детские дома, воинские части", - отмечается в сообщении.

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Распространение Вифлеемского огня мира - международная ежегодная скаутская акция к празднованию Рождества Христова. Идея акции заключается в распространении символического огня, зажженного на месте рождения Иисуса Христа.

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Украина, Рождество, Вифлеемский огонь мира, ПЦУ.
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