В Украину везут Вифлеемский огонь мира

Новости Украины:Вифлеемский огонь мира сегодня прибудет в Украину.

Вифлеемский огонь мира 15 декабря прибудет в Украину прямым авиарейсом Вена-Киев.

Об этом в Facebook сообщает Пласт - украинский скаутинг.

"Несколько часов назад в Вене состоялась передача Вифлеемского огня мира! Скауты мира, в том числе и пластуны получили Огонь ... Уже сегодня прямым авиарейсом Вена-Киев Огонь попадет в Украину. А потом - он попадет и к украинцам: церкви, детские дома, воинские части", - отмечается в сообщении.

Распространение Вифлеемского огня мира - международная ежегодная скаутская акция к празднованию Рождества Христова. Идея акции заключается в распространении символического огня, зажженного на месте рождения Иисуса Христа.