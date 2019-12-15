Украина готовится к переписи населения: стартовал второй пробный этап

Новости Украины:В Украине проходит второй этап пробной переписи населения.

В Украине стартовал второй этап пробной переписи населения в рамках подготовки к Всеукраинской переписи 2020 года.

Об этом в Facebook сообщает Государственная служба статистики Украины.

"С 14 по 23 декабря состоится обход помещений переписчиками. В пробной переписи участвуют жители части Оболонского района Киева и Песковской ОТГ Бородянского района Киевской области ", - напоминает госслужба статистики.

Возле входов в дома, куда должны будут прийти переписчики, разместят плакаты с информацией о пробной переписи населения. Информационные листовки также вложат в почтовые ящики.

В госслужбе статистики напомнили, что у переписчика должно быть удостоверение с голограммой, планшет и жилет с логотипом переписи. По требованию жителей переписчик должен будет предъявить паспорт.

Участникам пробной переписи предложат ответить на вопросы переписчика, который затем заполнит переписной лист в планшете. В Госстате отметили, что от участников пробной переписи не будет требоваться документального подтверждения ответов, а персональные данные, полученные во время переписи, не подлежат распространению и будут использованы только в статистических целях в сводном обезличенном виде.

Как сообщалось ранее, пробная перепись не ставит целью определить количество населения на выбранных территориях. Основная задача пробной переписи - подготовка к Всеукраинской переписи, которая состоится в 2020 году. В частности, будет опробована программа и переписной инструментарий, определены методы и основные организационные мероприятия, апробированы применения инновационных технологий, определены оптимальные даты и продолжительность проведения, определена концепция технологии обработки данных, а также механизмы взаимодействия органов государственной статистики с местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.

Пробная перепись проходит с 1 по 26 декабря 2019 года.

Во время пробной переписи населения в каждом помещении запишут всех лиц, которые по состоянию на 00.00 часов 1 декабря 2019 года проживали там, включая и тех, которые проживают временно. Из числа тех, кто проживает постоянно, запишут также временно отсутствующих.

Жители территорий, участвующих в пробной переписи населения, с 1 по 10 декабря (во время интернет-раунда) имели возможность самостоятельно заполнить анкету (переписной лист) на специальном портале и заверить ее электронной подписью.

Во время второго этапа - с 14 по 23 декабря участникам пробной переписи предложат ответить на вопросы переписчика, который зайдя в квартиру, заполнит анкету на планшете.

С 14 по 23 декабря участники пробной переписи также смогут прийти в отдел переписи или инструкторский участок и ответить на вопросы анкеты временного переписного персонала.

Контрольный обход отдельных помещений состоится 24-26 декабря.