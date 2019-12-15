Скачать
Воскресенье, 15.12.2019
"Адские санкции": в США обсудят "Закон о защите безопасности от агрессии Кремля"
"Адские санкции": в США обсудят "Закон о защите безопасности от агрессии Кремля"
Порошенко прогнозирует полное изолирование РПЦ
Порошенко прогнозирует полное изолирование РПЦ
Десна - Динамо. Видео матча
Десна - Динамо. Видео матча
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 16 декабря
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 16 декабря

Украина готовится к переписи населения: стартовал второй пробный этап

Украина готовится к переписи населения: стартовал второй пробный этап
14:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:В Украине проходит второй этап пробной переписи населения.

В Украине стартовал второй этап пробной переписи населения в рамках подготовки к Всеукраинской переписи 2020 года.

Об этом в Facebook сообщает Государственная служба статистики Украины.

"С 14 по 23 декабря состоится обход помещений переписчиками. В пробной переписи участвуют жители части Оболонского района Киева и Песковской ОТГ Бородянского района Киевской области ", - напоминает госслужба статистики.

Возле входов в дома, куда должны будут прийти переписчики, разместят плакаты с информацией о пробной переписи населения. Информационные листовки также вложат в почтовые ящики.

В госслужбе статистики напомнили, что у переписчика должно быть удостоверение с голограммой, планшет и жилет с логотипом переписи. По требованию жителей переписчик должен будет предъявить паспорт.

Жители Киева смогут оплатить парковку в приложении Kyiv Smart City

Участникам пробной переписи предложат ответить на вопросы переписчика, который затем заполнит переписной лист в планшете. В Госстате отметили, что от участников пробной переписи не будет требоваться документального подтверждения ответов, а персональные данные, полученные во время переписи, не подлежат распространению и будут использованы только в статистических целях в сводном обезличенном виде.

Как сообщалось ранее, пробная перепись не ставит целью определить количество населения на выбранных территориях. Основная задача пробной переписи - подготовка к Всеукраинской переписи, которая состоится в 2020 году. В частности, будет опробована программа и переписной инструментарий, определены методы и основные организационные мероприятия, апробированы применения инновационных технологий, определены оптимальные даты и продолжительность проведения, определена концепция технологии обработки данных, а также механизмы взаимодействия органов государственной статистики с местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.

"Борисполь" теряет преференции: решение Мининфраструктуры

Пробная перепись проходит с 1 по 26 декабря 2019 года.

Во время пробной переписи населения в каждом помещении запишут всех лиц, которые по состоянию на 00.00 часов 1 декабря 2019 года проживали там, включая и тех, которые проживают временно. Из числа тех, кто проживает постоянно, запишут также временно отсутствующих.

Жители территорий, участвующих в пробной переписи населения, с 1 по 10 декабря (во время интернет-раунда) имели возможность самостоятельно заполнить анкету (переписной лист) на специальном портале и заверить ее электронной подписью.

Жителей столицы предупреждают о ремонте на Севастопольской площади

Во время второго этапа - с 14 по 23 декабря участникам пробной переписи предложат ответить на вопросы переписчика, который зайдя в квартиру, заполнит анкету на планшете.

С 14 по 23 декабря участники пробной переписи также смогут прийти в отдел переписи или инструкторский участок и ответить на вопросы анкеты временного переписного персонала.

Контрольный обход отдельных помещений состоится 24-26 декабря.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Госстат, Перепись населения.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Комфортный Mercedes-Benz Sprinter: как раз то, что нужно для путешествий (Фото)
02 Витренко назвал причину подорожания газа
03 Луценко признался, что был политически назначенным прокурором
04 Почему болит спина? Что стоит изменить, чтобы навсегда забыть о проблеме
05 Мисс мира 2019: как выступила представительница Украины (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украину везут Вифлеемский огонь мира
В Украину везут Вифлеемский огонь мира
Непогода отступает: прогнозы синоптиков на следующую неделю
Прогнозы синоптиков на следующую неделю
Главный элемент праздника: как выбрать новогоднюю елку
Как выбрать новогоднюю елку
Создатели &quot;Игры престолов&quot; взялись за новую экранизацию
Создатели "Игры престолов" взялись за новую экранизацию
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь