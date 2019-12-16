Ближайшие две субботы украинцы будут работать

Новости Украины:Ближайшие две субботы (21 и 28 декабря) украинцы отработают за предновогодние выходные.

Предстоящие две предновогодние субботы, 21 и 28 декабря, будут рабочими в Украине, зато граждане смогут отдохнуть сразу 3 дня непосредственно перед Новым годом.

Отработки по субботам будут считаться предпраздничными днями, поэтому будут сокращенными на 1 час.

Как известно, еще в начале уходящего года Кабинет министров постановил перенести два рабочих дня - 30 и 31 декабря (понедельник и вторник) на субботу 21 и 28 декабря. Таким образом, украинцев ожидают четыре выходных дня – с 29 декабря 2019 года по 1 января 2020 года.

Кроме того выходными являются также отмечаемое по Григорианскому календарю Рождество – 25 декабря, а в январе – 7 января - Рождество Христово по Юлианскому календарю, используемому православными и греко-католической церковью в Украине.

Выходные праздничные дни в декабре:

25 декабря – католическое Рождество;

30 декабря – выходной день, который предварительно отрабатываем в субботу, 28 декабря.

31 декабря – канун Нового года.

Выходные праздничные дни в январе:

1 января – Новый год (выходной);

6 января – Сочельник (выходной);

7 января – Рождество Христово (выходной);

Напомним, Новый год 2020 будет годом Белой Крысы по китайскому календарю. Для покровителя года наиболее важна семья и близкие, поэтому Новый год надо провести в кругу семьи. Цвет праздника – белый, металлический и молочный. Крыса – первый знак в китайском календаре. Представителям этого знака присуща борьба за справедливость и сильный характер. Белый цвет символизирует чистоту, искренность и добрые помыслы.

Несмотря на то, что 2020 год высокосный, астрологи говорят, что он является удачным для создания союзов и пополнения в семье. Звезды обещают всем благополучия и финансового достатка. Если правильно продумать, каким образом заработать больше, то Белая Крыса с радостью этому поможет.