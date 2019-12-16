Ближайшие две субботы украинцы будут работать

Предстоящие две предновогодние субботы, 21 и 28 декабря, будут рабочими в Украине, зато граждане смогут отдохнуть сразу 3 дня непосредственно перед Новым годом.
Отработки по субботам будут считаться предпраздничными днями, поэтому будут сокращенными на 1 час.
Как известно, еще в начале уходящего года Кабинет министров постановил перенести два рабочих дня - 30 и 31 декабря (понедельник и вторник) на субботу 21 и 28 декабря. Таким образом, украинцев ожидают четыре выходных дня – с 29 декабря 2019 года по 1 января 2020 года.
Кроме того выходными являются также отмечаемое по Григорианскому календарю Рождество – 25 декабря, а в январе – 7 января - Рождество Христово по Юлианскому календарю, используемому православными и греко-католической церковью в Украине.
Выходные праздничные дни в декабре:
25 декабря – католическое Рождество;
30 декабря – выходной день, который предварительно отрабатываем в субботу, 28 декабря.
31 декабря – канун Нового года.
Выходные праздничные дни в январе:
1 января – Новый год (выходной);
6 января – Сочельник (выходной);
7 января – Рождество Христово (выходной);
Напомним, Новый год 2020 будет годом Белой Крысы по китайскому календарю. Для покровителя года наиболее важна семья и близкие, поэтому Новый год надо провести в кругу семьи. Цвет праздника – белый, металлический и молочный. Крыса – первый знак в китайском календаре. Представителям этого знака присуща борьба за справедливость и сильный характер. Белый цвет символизирует чистоту, искренность и добрые помыслы.
Несмотря на то, что 2020 год высокосный, астрологи говорят, что он является удачным для создания союзов и пополнения в семье. Звезды обещают всем благополучия и финансового достатка. Если правильно продумать, каким образом заработать больше, то Белая Крыса с радостью этому поможет.