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"Розовая" зима в Украине: стоит ли аграриям опасаться гибели посевов озимых

"Розовая" зима в Украине: стоит ли аграриям опасаться гибели посевов озимых
16:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Украины:По мнению синоптиков, плюсовые температуры не навредят посевам озимых, но могут ударить по плодовым деревьям.

Плюсовые температуры, которые наблюдаются в Украине в декабре, являются благоприятными для большинства посевов озимых культур, однако существует риск гибели почек плодовых деревьев в случае резкого перехода в минусовые значения после 25 декабря, сообщила руководитель агрометеорологического отдела Гидрометцентра Украины Татьяна Адаменко.

"Сейчас угрозы для озимых нет. Учитывая, что 50% озимых было посеяно очень поздно, то такая теплая погода, как сейчас, является положительным фактором: растения подрастают, развиваются. Вместе с тем есть опасения перерастания ранних посевов. Это не очень хорошо, потому что снижается их морозостойкость, однако таких в посеве немного", - сказала она.

Адаменко отметила, что проблемой является то, что в Украине сухо - начиная со второй половины лета наблюдается большая нехватка осадков.

"Сейчас беспокоит то, как будет развиваться ситуация в дальнейшем. По прогнозу, предполагается снижение температуры после 25 декабря ночью до 1-6°С мороза, днем - к нулю или слабому морозу. Если это будет происходить постепенно и сопровождаться осадками, и лучше, чтобы это был снег - тогда ничего страшного не произойдет. Но снега пока не прогнозируется. Если это будет внезапное вторжение холодного воздуха, тогда могут быть последствия", - указала эксперт.

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Кроме того, оправданным является беспокойство относительно плодовых деревьев из-за плюсовых температур в декабре.

"Сейчас наблюдается набухание почек, и в случае сильных морозов плодовые почки могут погибнуть. Все будет зависеть от того, каким образом будет происходить переход к зиме. Его еще практически не было. Были попытки в третьей декаде ноября, но сейчас они перекрыты положительными температурами", - заметила Адаменко.

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Как ожидается, похолодание в третьей декаде декабря будет сопровождаться осадками. По предыдущим прогнозам, на Новый год в западных областях Украины выпадет мокрый снег, в Киеве – дождь, уточнила эксперт.

Адаменко отметила, что мировые центры прогнозирования погоды предполагают в 2020 году в северном полушарии очень теплую зиму - "розовую" (есть также понятие "красной зимы" с аномально теплыми температурами).

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"Если взять десять мировых центров долгосрочного прогнозирования, то восемь-девять соглашаются с "розовой" зимой, при которой средняя температура будет минус 1-1,5°С", - сказала Адаменко.

Эксперт заметила, что похожая зима была в Украине в 2000-2001 годах, тогда в южных областях не было метеорологической зимы (устойчивого перехода через ноль в сторону минусовых температур) и средняя температура за зиму была выше нуля. А на остальной территории, в частности в Киевской области, период с отрицательными среднесуточными температурами длился не больше месяца. Тогда Украина получила хороший урожай озимых.

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Погода, Укргидрометцентр, Татьяна Адаменко, Тепло, Зима, Посевы.
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