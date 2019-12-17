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Будет солнечно и сухо: в Украину идет потепление до +13

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Будет солнечно и сухо: в Украину идет потепление до +13
08:33 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Украине во вторник осадки не прогнозируются, днем 5-10° тепла, в Карпатах сильный ветер.

В ближайшие сутки, 17 декабря, погоду Украины будет определять очень теплый как для декабря воздух.

Как сообщает Укргидрометцентр, во вторник осадков не ожидается. Ночью и утром в Украине, кроме северных областей, местами туман.

Ветер южный, 7-12 м/с, в Карпатах порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза; днем 5-10° тепла, в западных областях и на юге Одесской области 11-16°. В Киеве - без осадков; ветер южный, 7-12 м/с; температура ночью 1-3° тепла, днем 8-10°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 17 декабря самая высокая температура днем была 8,7° тепла в 1937 году, самая низкая ночью 25,1° мороза в 1997 году.

Прогноз погоды на 17 декабря, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на вторник, 17 декабря, в городах Украины:

  • Ужгород – +10...+12
  • Львов – +13...+15
  • Ивано-Франковск – +13...+15
  • Тернополь – +11...+13
  • Черновцы – +13...+15
  • Хмельницкий – +11...+13
  • Луцк – +11...+13
  • Ровно – +11...+13
  • Житомир – +9...+11
  • Винница – +7...+9
  • Одесса – +11...+13
  • Николаев – +8...+10
  • Херсон – +9...+11
  • Симферополь – +9...+11
  • Кропивницкий – +7...+9
  • Черкассы – +7...+9
  • Чернигов – +5...+7
  • Сумы – + 5... + 7
  • Полтава – +7...+9
  • Днепр – +6...+8
  • Запорожье – +7...+9
  • Донецк – +5...+7
  • Луганск – +5...+7
  • Харьков – +5...+7
  • Киев – +8...+10

В среду, 18 декабря, также будет без осадков. Ветер юго-западный , 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, днём 7-12°, в южной части и в западных областях местами 14-16°.

В Киеве без осадков. Ветер юго-западный , 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днём 10-12°.

Прогноз погоды на 18 декабря, фото: meteo.gov.ua

Согласно прогнозу на 19 декабря, осадки не ожидаются. Ветер юго-западный и западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 7-12°, в южной части и в западных областях местами 14-16°, в северных областях 4-9° тепла.

На Киевщине  19 декабря также без осадков. Ветер юго-западный и западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла; днем 18 декабря 7-12°, 19 декабря 4-9° тепла.

Прогноз погоды на 19 декабря, фото: meteo.gov.ua

Синоптики 20-21 декабря также осадки не прогнозируют, только в субботу в Карпатском регионе небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом. Температура ночью от 4° тепла до 2° мороза, днем 1-7° тепла, на Закарпатье, Прикарпатье и на юге страны до 11°.

На Киевщине осадки 20-21 декабря не ожидаются. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла.

Прогноз погоды на 20 декабря, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 21 декабря, фото: meteo.gov.ua

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань рассказал, какой будет погода в Украине на Новый год и Рождество.

В конце декабря в Украину придут морозы, на Новый год будет холодно.  По его прогнозу, снегопады ожидаются 28-29 декабря, однако на Новый год осадков не будет. 31 декабря средняя температура воздуха достигнет -3…-4 днем и -4…-5 градусов ночью.

17 декабря - приметы и обряды в День великомученицы Варвары

На православное Рождество столбики термометров опустятся еще ниже. В среднем температура воздуха будет -6…-8 днем и -12…-13 ночью.

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Погода, Укргидрометцентр, Мороз, Заморозки, Октябрь, Ноябрь, Туман, Прогноз погоды.
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