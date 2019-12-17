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Легализация игорного бизнеса: что думают украинцы

Легализация игорного бизнеса: что думают украинцы
14:21 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Украины:Более половины украинцев выступают против легализации игорного бизнеса.

По данным опроса Киевского международного института социологии, 56% украинцев полностью не поддерживают инициативу по легализации игорного бизнеса в Украине.

Об этом говорится в результатах социологического исследования, проведенного в рамках всеукраинского исследования "Мнения и взгляды населения (Омнибус)" с 1 по 12 декабря 2019 года.

В частности, на вопрос "Поддерживаете ли вы легализацию игорного бизнеса, 56% опрошенных ответили "полностью не поддерживаю", 19% поддерживают такую легализацию при условии создания специальных игорных зон на территории Украины. Еще 18% опрошенных полностью поддерживают легализацию игорного бизнеса.

Вместе с тем, 49,7% украинцев сообщили, что в условиях запрета игорного бизнеса, все же стоит легализовать деятельность лотерей, а 22,1% выступили за легализацию букмекерских ставок.

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52% опрошенных негативно отнеслись к инициативе президента Владимира Зеленского легализовать деятельность игорного бизнеса в Украине, а 35% такую инициативу оценили положительно. В опросе приняло участие 2043 респондента.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% — для показателей близких к 25%, 2,0% — для показателей близких к 12%, 1,4% — для показателей близких к 5%.

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Опрос проводился на всей территории Украины, кроме отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.

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Законопроект, Опрос, Игорный бизнес.
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