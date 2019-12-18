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Полиция: правоохранители готовят объявление подозрения трем участникам акции под Радой

Полиция: правоохранители готовят объявление подозрения трем участникам акции под Радой
01:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Правоохранители собирают и анализируют все фото- и видеоматериалы для предоставления правовой оценки действиям других участников события.

Следователи готовят объявление подозрения трем активным участникам акции протеста под Верховной Радой Украины во вторник, сообщили в пресс-службе полиции Киева.

"Из-за стычки возле Верховной Рады Украины следователи готовят подозрения трем лицам, которые нанесли значительные телесные повреждения другим участникам митинга и правоохранителей", – сказано в сообщении на странице ведомства в Фейсбук во вторник вечером.

Подчеркивается, что правоохранители собирают и анализируют все фото- и видеоматериалы для предоставления правовой оценки действиям других участников события.

Одному из правоохранителей участник акции протеста попал камнем в голову. По информации полиции, врачи проводят консилиум для того, чтобы решить вопрос - делать или не делать трепанацию черепа военнослужащему Нацгвардии - участнику боевых действий подполковнику Кулинко Ю.В.

Как сообщалось, под зданием Верховной Рады в центре Киева во вторник одновременно проходили 4 акции протеста. В частности, помимо протеста против открытия рынка земли проходила акция организации "АвтоЕвроСила", которая требует упростить систему растаможивания автомобилей на "еврономерах", протестовали противники законопроекта №0931, которым предусматривается приведение к европейским стандартам законодательства в сфере противодействия дискриминации, а также члены Федерации профсоюзов Украины, поддерживающие законопроекты Трудового кодекса Украины №2410, Кодекса Украины о труде №2410-1.

Правоохранители разобрали и вынесли с места проведения акции на улице Грушевского военные палатки, которые пытались установить протестующие.

В ответ участники акции начали бросать в правоохранителей камни, пустые пластиковые бутылки и дымовые шашки. Также было видно использование слезоточивого газа, однако кто именно его применил, неизвестно. Позже "скорая помощь" забрала пострадавшего под Радой протестующего.

В результате столкновений участников протестов пострадали 17 правоохранителей и двое митингующих, были задержаны 26 человек, сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

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По информации лидера партии "Национальный корпус", первого командира полка "Азов" Андрея Билецкого, всех задержанных во время столкновений участников протестов под Верховной Радой во вторник отпустили из Печерского отделения полиции.

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Полиция, Правоохранители, Объявление подозрения, Участники акции под Радой.
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