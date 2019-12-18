Какой завтра праздник: приметы и обряды на 19 декабря

Новости Украины:В народе 19 декабря именуется как - Николин день, Никольщина, Никола морозный, Микола зимний.

Святитель Николай - наиболее любимый и почитаемый в народе угодник. Не только на Киевской Руси, но и во многих странах мира он считается вторым после Бога заступником людей, покровителем земледелия и скотоводства, хозяином земных вод, спасителем всех странствующих на суше и на море. В сказаниях о его жизни описывается множество чудес, творимых им на благо людей, поэтому святого не без основания называют Николаем Чудотворцем, а помня о его особой благосклонности к тем, кого несчастье застало во время морского путешествия, еще и Николой Мокрым зовут.

Нет, пожалуй, ни одного города в христианском мире, где святителю Николаю не посвящался бы собор, монастырь или церковь. А за чудесные его деяния славят святого дважды в году. Первый раз 22 мая в день перенесения мощей Николая из города Миры в город Бары. Этого Николу вешним, теплым и травным называют. А 19 декабря - в день смерти святого - отмечают православные Николу зимнего, холодного.

Считается, что оба Николы погоду устанавливают, в декабре примечая: "Первые серьезные морозы - Никольские", "Подошел бы Николин день - будет и зима", "Какой день на Николу зимнего, такой и на Николу летнего", "Коли на Николин день заметет след - дороге стоять". А у земледельцев с Николой зимним свои приметы связаны: "Если день холодным и ясным выдастся - к урожайному году", "Перед Николой иней - овсы хорошо уродятся", "Сколько Никола зимний даст снегу, столько Никола вешний травы".

К Николе зимнему приурочивалась на Киевской Руси распродажа лишнего хлеба, поэтому повсеместно шло открытие шумных базаров и ярмарок с установлением единой цены на муку и зерно: "Никольский торг всему указ", "Цены на хлеб Никольский торг строит". И никто не боялся остаться обманутым, ведь за мошенниками сам Никола присматривал, по преданию, в свой день спускавшийся с небес на землю и обходивший ее из конца в конец.

А еще славился Никола зимний своими братчинами, в которых принимали участие лишь старшие в роду мужики. Молодежь к "никольщине" не допускалась, а, готовясь к святочным посиделкам, шила наряды и мастерила маски для ряженых, с завистью поглядывая на отцов, которые, оказывается, не только сеять да пахать были горазды, но и гулять могли отменно.

На Киевской Руси этот день считался своеобразным праздником примирения, потому что на Никольские братчины в гости созывались не только родственники и соседи, но и друзья с недругами. И в каждом доме непременно подавалось к столу хмельное, пенистое пиво, которое из чего только не варили, поражая гостей своей сноровкой и изобретательностью.

В церкви 19 декабря почитается память святого Николая. Известно, что жил он примерно в III веке на территории греческой колонии Патара в Малой Азии. С детства проникся христианством и практически сразу решил, что будет служить Богу. Целыми днями Николай пропадал в храме, молился, читал Священное Писание. Дядя Николая, епископ Патарский, отметил усердие своего племянника и распорядился сделать его чтецом, после чего возвел в сан священника. Родители Николая умерли, и все свое наследство он решил раздать неимущим. Значительно позже Николай становится епископом на территории города Мира (ныне это Грузия). Поскольку Николай был явным противником язычества и ревностным христианином. Святителя в народе считали главным помощником для осужденных за несовершенные деяния. Также Николай является покровителем купцов, детей и моряков. Ему часто молились и земледельцы, чтобы получить хороший урожай. Интересно, что именно день Николая часто считали сроком для проведения какой-либо сделки. Так, устанавливались цены на следующий период времени, братчины и т.д.

Утром 19 декабря люди обязательно отправлялись в церковь, служили молебны и только после этого накрывали богатые столы. Нельзя было грустить в день Николая – считалось, что это приведет к сильным морозам. Организовывалась 19 декабря большая распродажа хлеба, а потому, неудивительно, что в этот период проводились многочисленные ярмарки и базары. Практически всегда цена на зерно и муку была одинаковой, а потому, можно было не бояться того, что кто-то станет жертвой мошенников.

В день Николы Зимнего проводились братчины – люди мирились между собой и устраивали пушные застолья.

Верили, что святой Николай в образе седого старика ходит по улицам в этот день и совершает чудеса. Также дети утром 19 декабря спешили заглянуть под подушку – тем, кто вел себя хорошо, Николай дарил сладости. Поэтому, в народной культуре за ним закрепился образ Деда Мороза.

Николай покровительствовал и бракам, а потому, ему можно было молиться о счастливой семейной жизни. Он же провожал умерших людей в последний путь.

Приметы и поверья

Если появился иней, то в следующем году ожидается богатый урожай овса.

Если день морозный и солнечный, то будет хороший урожай.

Сколько на Николая снега выпадет, столько травы весной будет.

Если зима до 19 декабря была суровой, то с этого дня начнется оттепель, которая продлится до Спиридона-солнцеворота (25 декабря).

Если на Михайлов день (21 ноября) зима закует, то на Николая раскует.

Человек, рождённый 19 декабря, по гороскопу Стрелец. Эти люди отличаются самодостаточностью, умеют отстаивать своё мнение и идут по жизни смело. Их не пугают трудности и неудачи. В качестве талисмана им подходят родонит и лазурит.