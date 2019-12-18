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Денисова обсудила с омбудсменом Таиланда ситуацию с украинскими заключенными

Денисова обсудила с омбудсменом Таиланда ситуацию с украинскими заключенными
15:39 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Денисова будет ходатайствовать о подписании соглашения о передаче осужденных между государствами.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обсудила со своим тайским коллегой Виддхаватом Раджатануном возможность подписания между Украиной и Таиландом соглашения о передаче осужденных лиц.

Об этом украинский омбудсмен сообщила в социальной сети Facebook.

Денисова отметила, что в рамках рабочего визита провела встречу с главным омбудсменом Королевства Таиланд Виддхаватом Раджатануном, с которым обсудила сотрудничество между офисами и подчеркнула важность соблюдения прав 21 украинского гражданина, находящегося в тайских тюрьмах. В частности, по безотлагательному порядку предоставления квалифицированного лечения некоторым украинцам.

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В свою очередь, Раджатанун согласился уточнить возможность ускорения рассмотрения ходатайств об индивидуальных королевских помилованиях украинских граждан.

Омбудсмены также договорились объединить усилия для решения проблемы еще не заключенного соглашения о передаче осужденных лиц между государствами в кратчайшие сроки.

Денисова планирует направить соответствующее обращение к президенту Украины.

"Это даст возможность нашим гражданам, которые содержатся в пенитенциарных учреждениях в Таиланде, отбывать наказание на родине, приблизит их к родным и к получению необходимой помощи. Ведь сейчас родные не могут их посещать из-за высокой стоимости таких поездок", - отметила уполномоченная.

Напомним, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призывает российского омбудсмена Татьяну Москалькову помочь в оказании медицинской помощи незаконно удерживаемым двум крымским татарам Зеври Абсеитову и Рустему Абильтарову.

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Все по теме:

Таиланд, Заключенные, Людмила Денисова, Виддхават Раджатан.
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