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Вступил в силу закон об отсрочке введения института уголовных проступков

Вступил в силу закон об отсрочке введения института уголовных проступков
08:57 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:В Украине вступил в силу закон, который откладывает введение в действие закона об уголовных проступках.

В Украине вступил в силу закон № 321-IX, который откладывает вступление в силу закона о новой классификации уголовных нарушений, в частности о порядке расследования в случае уголовного проступка.

Вчера документ опубликовали в официальном парламентском издании "Голос Украины".

Таким образом закон о порядке расследования уголовных проступков вступит в силу не 1 января 2020 года, а 1 июля 2020 года.

Авторы инициативы об отсрочке нововведений отмечали в пояснительной записке к законопроекту, что не все органы уголовной юстиции, в компетенцию которых входит досудебное расследование деяний, которые относятся к категории уголовных проступков, готовы к осуществлению этой деятельности (не созданы соответствующие подразделения, не подготовлены исполнители и т. д.), что может привести к соответствующим сложностям в правоприменении.

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Напомним, утром 22 ноября 2018 года 239 голосами народных депутатов Рада приняла закон № 7279-д, который предусматривает введение новой классификации уголовных нарушений и регулирует порядок расследования в случае уголовного проступка.

Согласно внесенным изменениям деяния, которые ранее относились к категории преступлений небольшой тяжести, переведены в категорию уголовных правонарушений.

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Закон, Голос Украины, Криминальный Кодекс, Уголовные проступки.
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