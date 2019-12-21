"Ситуация не улучшилась": правозащитники озвучили количество политзаключенных в оккупированном Крыму

Новости Украины:В оккупированном Крыму за решеткой находятся 88 политзаключенных

На территории оккупированного Крыма удерживают 88 политических заключенных.

Об этом сообщила председатель правления Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник в интервью Общественному радио, информирует КПГ.

"Итак, ситуация не улучшилась. Сейчас по крымским делам 88 человек находятся за решеткой", - подчеркнула Скрипник.

По ее словам, за 2019 год были освобождены 12 человек, но новых людей, лишенных свободы, было 40.

"К сожалению, растет число политических заключенных. По статистике, за 2019 год было освобождено 12 человек, но новых людей, лишенных свободы, было 40. Из них два человека позже получили условные сроки, но 38 человек остаются за решеткой. Поэтому Россия вроде бы идет на уступки и освобождает людей, однако, с другой стороны, - арестовывает еще больше ", - констатировала правозащитница.

Как сообщалось, ФСБ в оккупированном Крыму 17 декабря задержала жителя Симферополя Дениса Кашука по обвинению в изготовлении взрывчатых веществ. 20 декабря "суд" арестовал Кашука на два месяца.