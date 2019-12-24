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Вторник, 24.12.2019
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"Это вечер согласия и единения": Зеленский поздравил украинцев с Рождеством

"Это вечер согласия и единения": Зеленский поздравил украинцев с Рождеством
19:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Президент поздравил христиан западного обряда с Рождеством.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством Христовым.

"Миллионы людей во всем мире сегодня собираются семьями, чтобы вместе провести Сочельник и встретить первую звезду. Она сообщает о Рождестве Христовом", - написал президент на своей странице в Фейсбук.

"В этот светлый праздник забудем о распрях. Это вечер согласия и единения. Каждый из нас хочет, чтобы как можно быстрее в каждый украинский дом пришел мир. Вспомним сегодня, что мир начинается с нас, с нашего принятия друг друга, уважения, с нашего умения любить. Пусть свет первой Рождественской звезды принесет счастье и благополучие в каждую семью. С Рождеством Христовым!", - поздравил президент.

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Напомним, ежегодно католики со всего мира 25 декабря празднуют Рождество, и не исключено, что в ближайшие годы эта традиция перейдет и к нам.

Как известно, лишь каждый четвертый (25%) украинец поддерживает идею переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, в то время как 64% граждан - против

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Праздник, Рождество, Владимир Зеленский, Католическое Рождество.
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