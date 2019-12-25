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Гончарук поздравил "всех, кто празднует" с Рождеством

Гончарук поздравил "всех, кто празднует" с Рождеством
14:04 Ср, 25 Декабрь 2019 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Гончарук поздравил "тех, кто празднует" с Рождеством.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поздравил христиан западного обряда с Рождеством Христовым.

Поздравления он выложил на своей странице в Facebook.

"Поздравляю с Рождеством Христовым всех, кто празднует! Желаю, чтобы в каждом доме всегда царили радость, мир и настоящий уют. С праздником!", - отметил Гончарук.

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Как сообщалось, 25 декабря весь католический мир, а также большинство протестантов и православных церквей празднуют Рождество Христово.

Рождество Христово по григорианскому календарю отмечают Католическая церковь, протестантские церкви, а также поместные православные церкви: Константинопольская, Болгарская, Греческая, Румынская, Антиохийская, Александрийская, Албанская, Кипрская, Финляндская и Православная церковь в Америке.

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В Украине закон об официальном выходном на католическое Рождество 25 декабря вступил в силу 2 декабря 2017 года.

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Праздник, Рождество, Алексей Гончарук.
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