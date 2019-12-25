Гончарук поздравил "всех, кто празднует" с Рождеством

Новости Украины:Гончарук поздравил "тех, кто празднует" с Рождеством.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поздравил христиан западного обряда с Рождеством Христовым.

Поздравления он выложил на своей странице в Facebook.

"Поздравляю с Рождеством Христовым всех, кто празднует! Желаю, чтобы в каждом доме всегда царили радость, мир и настоящий уют. С праздником!", - отметил Гончарук.

Как сообщалось, 25 декабря весь католический мир, а также большинство протестантов и православных церквей празднуют Рождество Христово.

Рождество Христово по григорианскому календарю отмечают Католическая церковь, протестантские церкви, а также поместные православные церкви: Константинопольская, Болгарская, Греческая, Румынская, Антиохийская, Александрийская, Албанская, Кипрская, Финляндская и Православная церковь в Америке.

В Украине закон об официальном выходном на католическое Рождество 25 декабря вступил в силу 2 декабря 2017 года.