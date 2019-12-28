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Учителя смогут самостоятельно выбирать форму, вид и место повышения своей квалификации

Учителя смогут самостоятельно выбирать форму, вид и место повышения своей квалификации
11:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: mon.gov.ua

Новости Украины:С 2020 года во время повышения квалификации будет действовать принцип "деньги ходят за учителем" и педагоги будут принимать непосредственное участие в планировании своего профессионального развития.

Необходимые изменения в Порядок повышения квалификации педагогических и научно-педагогических работников утвердило правительство, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

"Принцип “деньги ходят за учителем” был заложен в Порядок во время его принятия в августе 2019 года, однако его механизм необходимо было доработать. Теперь ситуация исправлена, и уже со следующего года учителя смогут самостоятельно выбирать форму, вид и место повышения своей квалификации. Средства на развитие учителей заложено в государственную субвенцию НУШ, составляющую в госбюджете 1,4 млрд гривен. Уже в январе 2020 года будет понятно, сколько на развитие учителей получат учреждения образования и, соответственно, сами педагоги", – отметила министр образования и науки Анна Новосад

В соответствии с Порядком, повышение квалификации будут планировать в два этапа. На первом этапе педагогический совет утвердит ориентировочный план повышения квалификации на следующий год. Он должен содержать информацию об общем количестве учителей, планирующих профессиональное развитие, основные направления и перечень субъектов повышения квалификации. План должен формироваться с учетом предложений самих учителей.

Новосад сообщила, будут ли повышать стипендии студентам

Второй этап начинается после утверждения сметы учреждения образования на соответствующий год и обнародования его руководителями учреждений. В течение 15 календарных дней после этого учитель будет подавать предложение к плану повышения квалификации, содержащее данные о: теме (направление, наименование) соответствующей программы (курса, лекции, модуля и т. п), форме; объеме (продолжительность); субъекте (субъектах) повышения квалификации; стоимости повышения квалификации (в случае установки) или о безвозмездном характер предоставления образовательной услуги.

После этого предложение учителя будет рассматривать педагогический совет, который может уточнить его, например, с учетом объема средств, предусмотренных на повышение квалификации.

Напомним, Порядок повышения квалификации педагогических и научно-педагогических работников предоставляет учителям широкие возможности для профессионального развития.

Так, повышать квалификацию они смогут не только в учреждениях образования и научных учреждениях, но и пользуясь услугами юридических или физических лиц, в том числе и физических лиц – предпринимателей. Повышение квалификации может проходить на специальных программах или семинарах, практикумах, тренингах, вебинарах, мастер-классах и стажировках.

Формы, виды и субъекты повышения квалификации учителя будут выбирать сами, в соответствии со своими профессиональными потребностями.

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Правительство, Кабмин, Учитель, Анна Новосад.
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