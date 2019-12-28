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Министр обороны опроверг информацию о "выселении штаба ВМС"

Министр обороны опроверг информацию о "выселении штаба ВМС"
14:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Министр обороны Загороднюк назвал информацию о "выселении штаба ВМС" недостоверной.

Министр обороны Украины заявил, что некоторые лица пытаются искусственно создать информационные поводы вокруг вымышленного "выселения штаба ВМС".

"Командование ВМС ВС Украины переедет в новые помещения после того, как они будут готовы и сданы в эксплуатацию. Новые помещения должны полностью соответствовать требованиям Командования с учетом их потребностей, украинского законодательства, практик стран НАТО и планов развития ВМС на ближайшие годы. До того, как новые помещения не будут полностью готовы, Штаб будет находиться в тех помещениях, которые он занимает сейчас", - написал Загороднюк на своем Telegram-канале в субботу.

Министр подчеркнул, что никаких "конфликтов" между подразделениями ВСУ не существует, и они все выполняют задачи в штатном режиме.

"Общественность и журналистов просим проверять информацию и не распространять фейки", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, ранее в одесских СМИ появилась информация о том, что Штаб командования ВМС ВС Украины может переехать из помещения Командование "Юг", где базируется с 2014-го года, в палатки на территории недостроенного штаба.

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НАТО, ВСУ, ВМС ВС Украины, Андрей Загороднюк.
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