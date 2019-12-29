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Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 30 декабря
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 30 декабря

Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 30 декабря

Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 30 декабря
13:07 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:30 декабря Православная церковь почитает память Даниила – библейского пророка и потомка знатного иудейского рода.

Предание гласит, что за 600 лет до Рождества Христова жители Вавилона завоевали Иерусалим, и в числе пленников оказались указанные отроки. Навуходоносор, царь Вавилона, решил ввести их в свой двор, поскольку юноши были очень способными. В частности, царь планировал обучить юношей халдейским наукам. Для этого он окружил отроков роскошью и изобилием. Однако юноши отказывались от излишеств, вели все это время скромный и аскетический образ жизни. Именно за это Господь подарил им мудрость. Однажды Навуходоносор решил возвести гигантскую статую, подобную ему, которой народ должен был поклоняться. Отроки отказались сделать это, за что царь приказал их казнить. Однако юноши остались невредимыми, и после этого правитель проникся уважением к последователям христианской веры.

Согласно некоторым источникам, Даниил и его друзья Ананий, Азарий и Мисаил дожили до глубокой старости и умерли в плену. А, по мнению святителя Кирилла Александрийского, трех отроков обезглавили по велению персидского царя Камбиза.

Святой Даниил почитается христианами, иудеями и мусульманами. Еврейская традиция не относит его к пророкам, потому что тот не разговаривал напрямую с Богом. В Библии сказано, что Даниил разговаривал с "ангелами Господними", но не с Господом.

Даниил высоко почитается христианской церковью, потому что он предсказал приход в мир Мессии и появление его в Иерусалимском храме.

Традиции

В этот день по традиции разыгрывали в храмах действо, представляющее библейскую историю о трех отроках (Анании, Азарии и Мисаиле), брошенных в печь, — пещное действо. Посредине храма ставили круглую деревянную печь в форме огромного фонаря, в ней зажигали множество свечей, которые изображали огонь. Три мальчика из певчих и двое взрослых изображали отроков и халдеев. Юношей одевали в полотняные стихари и шапки, а халдеев — в юбки из красного сукна, медные оплечья и шлемы, расписанные красками. В руках отроки держали свечи, а халдеи — в каждой руке по пальмовой ветви. Перед заутреней в этот день ряженые халдеи выводили из алтаря связанных отроков и учиняли им допрос, все диалоги происходили не на церковном, а на народном языке.

После этого отроков ввергали в печь, из которой их спасала фигура ангела, спускавшаяся с купола. Этот обряд имел не только назидательный, но и развлекательный характер, а после окончания храмового действа начинался народный праздник. Сны, приснившиеся на этот день, с давних времен считались вещими. Чтобы увидеть во сне суженого, девушки клали на ночь под подушку три лавровых листика, на которых писали имена отроков.

29 декабря - приметы и обряды в Агеев день

Приметы

В день Данила хозяйка печку топила, чтоб на два дня тепла хватило.

Декабрь старое горе кончает, новому году новым счастьем дорожку стелет: новая година, будь деловита, из радостей сшита, добром покрыта, горем не разбита.

На пророка Даниила иней — теплые Святки.

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