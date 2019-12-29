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В этом году спасатели ликвидировали почти 100 тысяч пожаров

В этом году спасатели ликвидировали почти 100 тысяч пожаров
14:35 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС

Новости Украины:За 2019 год на пожарах было спасено более 2,5 тысяч людей.

За 2019 год в Украине сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям ликвидировали 97 тысяч пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как отметили в ведомстве, за год было спасено более 2,5 тысяч людей.

"За эти нелегкие и одновременно незабываемые 12 месяцев подразделениями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям было ликвидировано более 97 тысяч пожаров, уничтожено почти 68 тысяч уничтоженных взрывоопасных предметов, а главное - спасено более 2500 жизней", - говорится в сообщении.

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Кроме того, за год автомобильный парк ГСЧС пополнился новой современной техникой.

Напомним, 28 декабря спасатели ликвидировали пожар на территории института токсикологии в Голосеевском районе столицы.

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Пожары, Жертвы, Спасатели, ГСЧС.
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