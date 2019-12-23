Пожар в психоневрологическом интернате: Минсоц проведет масштабные проверки

Министерство социальной политики Украины инициировало проверку всех подведомственных учреждений по соблюдению мер противопожарной безопасности.
"Министерство социальной политики Украины инициировало проверку всех подведомственных учреждений по соблюдению правил и требований нормативно-правовых актов по вопросам охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. Речь идет о проверке учреждений, в которых проживают дети, семьи с детьми, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах", - говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, в Минсоцполитики рассказали о деталях пожара в психоневрологическом интернате в Луганской области.
4 человека сгорели заживо, 3 - получили телесные повреждения и сейчас находятся в больнице: 1 человек - в тяжелом состоянии, второй удовлетворительном, 72 человека эвакуированы в Сватовскою областную психиатрическую больницу для временного размещения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего в корпусе №1, где произошел пожар, находилось 112 человек. Учреждение находится на балансе местной власти, но курируется Министерством соцполитики.
"Заведение регулярно проходило плановые проверки пожарной безопасности, а 11 декабря 2019 в интернате было проведено учебное выполнения мероприятий по эвакуации людей в случае чрезвычайной ситуации", - подчеркивают в министерстве.
Как сообщалось, в Луганской области в воскресенье в психоневрологическом интернате произошел пожар, в результате которого 4 человека погибли , 3 - получили телесные повреждения.