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Пожар в психоневрологическом интернате: Минсоц проведет масштабные проверки

Пожар в психоневрологическом интернате: Минсоц проведет масштабные проверки
18:26 Пн, 23 Декабрь 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГСЧС

Новости Украины:Минсоцполитики проверит пожарную безопасность во всех подведомственных учреждениях.

Министерство социальной политики Украины инициировало проверку всех подведомственных учреждений по соблюдению мер противопожарной безопасности.

"Министерство социальной политики Украины инициировало проверку всех подведомственных учреждений по соблюдению правил и требований нормативно-правовых актов по вопросам охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. Речь идет о проверке учреждений, в которых проживают дети, семьи с детьми, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в Минсоцполитики рассказали о деталях пожара в психоневрологическом интернате в Луганской области.

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4 человека сгорели заживо, 3 - получили телесные повреждения и сейчас находятся в больнице: 1 человек - в тяжелом состоянии, второй удовлетворительном, 72 человека эвакуированы в Сватовскою областную психиатрическую больницу для временного размещения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в корпусе №1, где произошел пожар, находилось 112 человек. Учреждение находится на балансе местной власти, но курируется Министерством соцполитики.

"Заведение регулярно проходило плановые проверки пожарной безопасности, а 11 декабря 2019 в интернате было проведено учебное выполнения мероприятий по эвакуации людей в случае чрезвычайной ситуации", - подчеркивают в министерстве.

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Как сообщалось, в Луганской области в воскресенье в психоневрологическом интернате произошел пожар, в результате которого 4 человека погибли , 3 - получили телесные повреждения.

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Пожар, Луганская область, Минсоцполитики, Пожарная безопасность.
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