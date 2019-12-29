Обмен удерживаемыми: Франция и Германия сделали заявление

Новости Украины:Франция и Германия приветствовали состоявшийся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.

Франция и Германия приветствуют освобождение 76 украинцев, находившихся в плену на оккупированной Россией части Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в сообщении посольства Франции в Украине в микроблоге Twitter.

"Франция и Германия приветствуют освобождение 76 украинских пленных и присоединяются к радости их семей и всех украинцев. Мы приветствуем этот новый шаг, который следует за последним саммитом Нормандской четверки, и призываем стороны выполнить все обязательства, взятые 9 декабря на Парижском саммите", - подчёркивается в сообщении.

та вітають звільнення 76 українських полонених та приєднуються до радості їхніх родин та всіх українців. Ми вітаємо цей новий крок, який слідує за останнім самітом N4, і закликаємо сторони виконати всі зобов'язання, взяті 9 грудня на Паризькому саміті — La France en Ukraine (@FranceenUkraine) December 29, 2019

Как сообщалось ранее, сегодня, 29 декабря, на КПВВ "Майорское" в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО по формуле "123 на 76"