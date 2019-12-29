Освобожденных украинцев уже ждут в аэропорту "Борисполь": онлайн

Новости Украины:В "Борисполе" встречают освобожденных из плена украинцев.

В международном аэропорту "Борисполь" готовятся к встрече с освобожденными в рамках обмена украинцами.

Онлайн-трансляцию с места событий ведет "Радио Свобода".

29 декабря на Донбассе состоялся масштабный обмен пленными между Украиной и представителями оккупантов. Украинцы, которых незаконно удерживали подконтрольные России боевики на Донбассе, вернулись на Родину.

Обмен пленными начался около 11 часов на контрольно-пропускном пункте "Майорское" в Донецкой области. Он длился более 4 часов.

Вследствие обмена удерживаемыми лицами между властями Украины и контролирующими отдельные районы Донецкой и Луганской областей т.н. "ДНР" и "ЛНР", который прошел в воскресенье, 29 декабря, на КПВВ "Майорское" (Донецкая обл.), освобождены 76 украинцев – 12 военнослужащих и 64 гражданских.